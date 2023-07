Rockharz 2024: regulärer Vorverkauf ist gestartet, Aftermovie online

Nach mittlerweile zwei rasanten Vorverkaufswochen wurden bereits mehr als 17.000 Tickets für das Rockharz 2024 bestellt! Das stellt einen neuen Rekord dar!

Seit Montag, 17 Uhr, gehen die normalen Festivaltickets weiterhin exklusiv über den Ticketshop unter https://shop.rockharz-festival.com in den Verkauf. Der Versand sämtlicher Bestellungen startet Ende September.

Zudem hat das Rockharz ein Aftermovie online gestellt und schreibt dazu:

„Wir haben unseren Festivalfilm zum diesjährigen Rockharz (5. -8. Juli 2023) fertiggestellt.

In diesem knapp 18-minütigen Rückblick, welcher ab sofort auf unserem YouTube-Kanal verfügbar ist, werfen wir einen kleinen Blick vor und hinter die Kulissen, lassen Besucher, einige Musiker, Helfer und Mitarbeiter zu Wort kommen, geben einen klitzekleinen Einblick in unsere Inklusionsarbeit und haben darüber hinaus versucht, etwas von der Stimmung und Atmosphäre einzufangen, die dieses Festival für uns und für euch so einzigartig macht und sicher ihren Teil dazu beigetragen hat, dass in den ersten beiden Vorverkaufswochen bereits über 17.000 Tickets für das Rockharz 2024 bestellt wurden. Danke!

Dieser Film ist für alle, die das Rockharz 2023 Revue passieren lassen wollen, leider nicht dabei sein konnten und/oder sich schon auf das Rockharz 2024 einstimmen möchten.“

Das Rockharz 2024 wird vom 3. – 6. Juli 2024 stattfinden.

Bands 2024:

Amorphis

D’Artagnan

Dirkschneider

Hammerfall

Hatebreed

Heldmaschine

Kreator

Lordi

Oomph!

Orden Ogan

Parasite Inc.

Rage

Schandmaul

Soilwork

The Halo Effect

Unearth

Unleash The Archers