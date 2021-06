Doro: feiert 35 Jahre ihres größten Erfolgsalbums mit Veröffentlichung von „Triumph And Agony Live“

Etwas Großes kündigt sich an!

Am 24. September feiert Doro Pesch das 35-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums Triumph And Agony mit der Veröffentlichung von Triumph And Agony Live. Das mit Hochspannung erwartete Live-Werk erscheint in verschiedensten Variationen auf CD, Vinyl, Kassette, DVD, Blu-ray sowie in einer exklusiven, streng limitierten Fan-Box!

Doro erklärt: „Es war schon immer mein Traum, das komplette Triumph And Agony Album live zu spielen. Das erste Mal, haben wir diesen Wunsch beim Sweden Rock-Festival in die Tat umgesetzt und sind danach mit der Show auch noch auf große Tour durch die USA und Spanien gegangen. Gefolgt von weiteren großen Festival-Shows wie Graspop und Norway Rock.“

Und nun ist es bald endlich soweit: Die Highlights der Shows erscheinen auf dem großartigen Triumph And Agony Live-Album.

„Es ist eines meiner absoluten Lieblingsalben“, verrät Doro. „Darauf sind einige unserer größten Klassiker und Hymnen wie All We Are, Für Immer oder I Rule The Ruins, dazu noch die Fan-Favoriten Metal Tango, Three Minute Warning, Kiss Of Death. Nicht zu vergessen der Album Opener und Headbanger-Song Touch Of Evil. Ich bin super aufgeregt und kann es kaum erwarten, die Fans Triumph And Agony hören und sehen zu lassen.“

