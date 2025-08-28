Stillbirth: stellen „Sacrificial Slaughter“ aus kommendem Album „Survival Protocol“ mit ritualistischem Musikvideo vor

Die deutschen Brutal-Surf-Death-Party-Metaller Stillbirth lassen ihrem kürzlichen Baptized In Blood-Gemetzel eine noch blutrünstigere Single namens Sacrificial Slaughter folgen. Diese stammt ebenfalls aus ihrem kommenden Album Survival Protocol, das ab dem 31. Oktober 2025 via Reigning Phoenix Music einmal mehr herrlich-brutale Strandatmosphäre verbreiten wird und gleichzeitig den Nachfolger ihres gefeierten 2023er-Werks Homo Deus darstellt.

Die Truppe kommentiert: „Sacrificial Slaughter ist die nächste Etappe unserer Reise durch die Survival Protocol-Geschichte. Der Track nimmt euch mit ins Herz eines fernen Planeten mit, auf dem ritualistische Gewalt an der Tagesordnung steht. Wer dachte, dass wir mit Baptized In Blood bereits am Tiefpunkt der Finsternis angelangt wären, wird hiermit also eines Besseren belehrt. Wir freuen uns, dieses Kapitel mit euch teilen zu können – und eines ist gewiss: Ab sofort kann es nur noch krasser werden!“

Willkommen in einer Welt, in der sich die Menschheit am Boden befindet und ein mächtiger Kult regiert. Sacrificial Slaughter beschreibt den Rückschritt der Menschheit in barbarische Zeiten, in denen antiken Alien-Göttern durch blutgetränkte Rituale und Taten ungeahnter Brutalität gehuldigt wird.

Wo Fleisch geopfert wird und Seelen verkauft werden, erhebt sich ein neuer Kult aus den Ruinen. Der Track ist Teil von Stillbirths Konzeptalbum Survival Protocol und spiegelt den Horror wider, den eine Spezies durchlebt, die durch Opferzeremonien wiederbelebt wird. Dominiert von wuchtigen Riffs, purer Aggression und ergänzt von einem Text, der vor Blut und Grauen nur so trieft, ist Sacrificial Slaughter eine brutale Hymne an eine Welt, die von Dunkelheit beherrscht wird.

Seht das offizielle Musikvideo:

Um alle surfwütigen Death-Metal-Fans auf die Ankunft von Survival Protocol einzustimmen, werden Stillbirth ihre unterhaltsam-brutale Show bereits ab Ende September in fünfzehn Städten in acht europäischen Ländern erneut auf die Bühne bringen.

„Euch erwartet eine gewaltige Setlist mit brandneuen Songs, sodass ihr schon vor deren offizieller Veröffentlichung in den Genuss weiterer Survival Protocol-Tracks kommt. Doch wir werden die Clubs nicht alleine auseinandernehmen: Dehumanizing Itatrain Worship aus China, Phrymerial aus Spanien sowie Embrace Your Punishment [29.09. – 03.10.] und Kanine [06. – 11.10.] aus Frankreich werden dazu beitragen, dass wir euch die Party liefern, die ihr euch verdient habt!“, verspricht die Band.

Stillbirth live:

Monster Kill-Europatour 2025

w/ Dehumanizing Itatrain Worship, Phrymerial, Embrace Your Punishment (*), Kanine (^)

26.09.2025 DE Oberhausen – Helvete

27.09.2025 DE Naumburg (Saale) – Tank

28.09.2025 DE München – Backstage (Club)

29.09.2025 AT Wien – Viper Room

30.09.2025 AT Graz – Explosiv

01.10.2025 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

02.10.2025 DE Weinheim – Café Central

03.10.2025 FR Paris – Glazart

04.10.2025 CH Luzern – Metal Storm Over Luzern

05.10.2025 DE Kassel – Goldgrube

07.10.2025 DE Vechta – Gulfhaus

08.10.2025 DK Kongens Lyngby – Templet

09.10.2025 DE Hamburg – Bambi Galore

10.10.2025 NL Alkmaar – HAL 25

11.10.2025 BE Liège – Deathtoberfest

13.12.2025 CZ Uherské Hradiště – Mikulášská Grindovačka

16./17.01.2026 PT Lissabon – Xapada Fest

Weitere Infos zu Stillbirth und zum neuen Album Survival Protocol könnt ihr hier nachlesen: