Verlosung: 5 x 2 Tickets für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 16.05.2026 in Rastede

Time For Metal und Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller gratulieren allen Gewinnern zu 5 x 2 Tickets (Jeweils Markt + Musikarena) für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 16.05.2026 in Rastede. Alle Informationen zur Veranstaltung findet ihr direkt HIER!

Event: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Datum: 16.05.2026

Ort: Rastede

Bands: Subway To Sally, Knasterbart, Feuerschwanz, Haggefugg

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Am Samstag ist auf den anderen Bühnen im Marktbereich auch noch folgendes los: Heavysaurus, Kupfergold, Saor Patrol, Habenichtse, Katerfahrt und Harmony Glen. Der Ablaufplan ist hier zu finden: https://www.spectaculum.de/termine/rastede/

Gewonnen haben:

Philipp aus Jever

Renate aus Rastede

Manuela aus Hildesheim

Marie aus Delmenhorst

Heidi aus Hofgeismar

