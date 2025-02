Retromorphosis: präsentieren neues Album „Psalmus Mortis“

Nachdem sie in den letzten acht Jahren in ihrer heiligen Gruft verrottet waren, sind Spawn Of Possession nun als Retromorphosis wiedergeboren. Wieder einmal haben sich Jonas Bryssling und seine ehemaligen Bandkollegen mit dem Ex-Obscura– und Necrophagist-Gitarristen Christian Münzner zusammengetan. Durch die Hinzunahme des ehemaligen Decrepit Birth-Schlagzeugers KC Howard und einigen Old-School-Schnickschnack hat diese neue Band aus bewährten Musikern das fehlende Glied in der Evolutionskette des Technical Death Metal aufgespürt.

„My issue with modern tech bands is they forget they’re a death metal band“, schreibt Technical Music Review in der Rezension von Retromorphosis‚ Debütalbum Psalmus Mortis. „Retro has plenty of groovy, heavy ass riffs that punch you in the face.“

Psalmus Mortis ist am vergangenen Freitag auf Season Of Mist erschienen. Aber ihr könnt euch alle acht exquisiten Songs als kompletten Album-Stream auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist reinziehen.

Den vollständigen Stream zu Psalmus Mortis könnt ihr euch hier anhören:

Psalmus Mortis bestellen: https://orcd.co/retromorphosispsalmusmortis

Mehr Infos zu Retromorphosis und ihrem in neuer Besetzung veröffentlichten Album Psalmus Mortis findet ihr hier:

Retromorphosis Besetzung:

Jonas Bryssling (Spawn Of Possession) – Gitarren

Dennis Röndum (Spawn Of Possession) – Gesang

Christian Münzner (Spawn Of Possession, Ex-Obscura und Necrophagist) – Gitarren

Erlend Caspersen (Spawn Of Possession, The Allseeing I, Abhorrent) – Bass

KC Howard (Odius Mortem, Ex-Decrepit Birth)- Schlagzeug

Retromorphosis online:

Bandcamp: https://retromorphosisofficial.bandcamp.com

Facebook: https://www.facebook.com/retromorphosis.swe

Instagram: https://www.instagram.com/retromorphosis_official/