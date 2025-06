The Great White Nothing: melden sich mit zweiter Single „St. George“ zurück

Die kanadische Post-Progressive-Band The Great White Nothing hat mit St. George die zweite Single ihres kommenden Albums Passage I: Melancholia veröffentlicht. Hinter dem emotionalen Track steckt eine düstere Geschichte von Verlust, unsichtbaren Opfern und der bitteren Erkenntnis, dass manche Dinge für immer unerreichbar bleiben.

Frontmann Casper De Decker beschreibt St. George als einen Song mit nostalgischer und melancholischer Tiefe – ein Sound, der in der heutigen überfüllten Musiklandschaft auffällt und bewusst Raum für große Gefühle lässt. Die Band setzt auf ehrliches Songwriting und emotionale Authentizität und richtet sich gezielt an Musikliebhaber, Kuratoren, Promoter und Labels, die auf der Suche nach neuen, eigenständigen Stimmen im Prog- und Post-Rock sind.

Passage I: Melancholia markiert den ersten Teil eines größeren Konzepts, das sich mit innerem Zerfall, Sehnsucht und dem Versuch auseinandersetzt, in einer sich entziehenden Welt Sinn zu finden. Wer auf atmosphärischen, tiefgründigen Sound steht, sollte sich The Great White Nothing definitiv vormerken – hier kündigt sich etwas Großes an.