Solace: veröffentlichen Vorab-Single „On The Hunt“ aus der erweiterten Neuauflage ihres Debütalbums „Further“

Solace veröffentlichen ihre bisher unveröffentlichte Version des Klassikers On the Hunt von Lynyrd Skynyrd als letzte Vorab-Single der erweiterten und remasterten Neuauflage ihres Debütalbums Further (2000). Diese Veröffentlichung erfolgt zum des 25-jährigen Jubiläum des legendären Albums.

Die überarbeitete und remasterte Version von Further wird am 22. August 2025 erscheinen.

25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, sind eine sehr lange Zeit im Leben eines Menschen. Und vielleicht noch mehr im Lebenszyklus einer Musikaufnahme. Doch Further von der amerikanischen Stoner-Metal-Band Solace, die zu Beginn des Jahrtausends veröffentlicht wurde, hat die Zeit überdauert. Die Songs fühlen sich heute genauso zeitgemäß und relevant an wie im Jahr 2000.

Ein 25-jähriges Jubiläum ist ein großartiger Anlass für eine verbesserte, erweiterte und remasterte Edition eines zeitlosen Klassikers. Diese wohlverdiente Neuauflage wurde jedoch bereits beschlossen, als der ursprüngliche Sänger von Solace, Jason L., leider im Januar 2025 verstarb. Dies verwandelt die neue Edition von Further in ein ungewolltes, aber gebührendes Tribut an sein Erbe und alles, was Jason während seiner prägenden Jahre als gequälter und brillanter Frontmann der Band beigetragen hat. Seht euch das Video zu On the Hunt hier an:

Solace sind gefeierte Veteranen der amerikanischen Metalszene. Die Band wurde 1996 in Asbury Park, New Jersey, an der windgepeitschten Küste des westlichen Atlantiks gegründet. Sie basiert auf einem soliden Fundament aus klassischem Metal, frühem Doom und Punk-Ethischen, wobei das ursprüngliche Quartett eine gesunde Dosis Hardcore-Wut in groovenden, mahlenden Sludge einfließen ließ.

Drei Jahre nach dem Erfolg von Further auf beiden Seiten des Atlantiks kehrten Solace mit dem zweiten Album 13 (2003) zurück, das die Amerikaner dabei beobachtete, wie sie ihren Stil erweiterten und festigten, indem sie die epische Seite ihres Songwritings hervorhoben. Im Anschluss an dieses Album wurde die Band zweimal eingeladen, beim prestigeträchtigen Roadburn Festival 2006 und 2009 aufzutreten, was sie weiter einem internationalen Publikum näherbrachte.

Nach einer Reihe von Singles und EPs kehrten die Küstenbewohner 2010 mit dem gefeierten dritten Album A.D. zurück. Obwohl diese Veröffentlichung erneut gut aufgenommen wurde, folgte eine Pause, während der Solace Änderungen in ihrer Besetzung vornahmen. Dieses Manöver brachte das schwere Schiff wieder in Fahrt, und das bemerkenswerte vierte Album The Brink landete 2019. Dieses Album wurde als glorreiche Reise durch wütende Riffs, gewichtige Doom-Power und betrunkene Seemannslieder beschrieben, während der massive Einsatz des NWoBHM-Dual-Gitarrenangriffs ebenfalls lobend erwähnt wurde.

Solace bezeichnen ihre Mischung aus Doom und Heavy Metal mit Hardcore-Elementen als Dirt Metal, während es anderswo etwas ironisch als Shorecore bezeichnet wurde. Andere ordnen das New Jersey Quintett dem Stoner Metal zu – und in der Tat passen all diese Beschreibungen bis zu einem gewissen Grad.

Erhebt ein Glas auf Jasons Erbe und genießt seine herausragende Leistung auf Solace‚ Debütalbum Further, das sorgfältig und respektvoll remastert wurde, um heller als je zuvor zu strahlen!

Further – Trackliste:

1. Man Dog (2025 Remaster)

2. Black Unholy Ground (2025 Remaster)

3. Followed (2025 Remaster)

4. Whistle Pig (2025 Remaster)

5. Hungry Mother (2025 Remaster)

6. Angels Dreaming (2025 Remaster)

7. Suspicious Tower (2025 Remaster)

8. Heavy Birth/2-Fisted (2025 Remaster)

9. Another Life

10. We Bite

11. On the Hunt

12. Heavy Birth/2-Fisted (Distanced From Reality Version)

13. Dirt

14. Funk #49 (Live in Tokyo ’98)

Produziert von Eric Rachel und Solace

Aufnahmen & Mixing von Eric Rachel bei Trax East, South River, NJ (USA)

Mastering von Alan Douches bei West Westside Music, Hudson Valley, NY (USA)

Coverbild: Midnight Mass 2 von Wes Benscoter

Originallayout von Frank Bridges

Layout 2025 von Łukasz Jaszak

Verfügbare Formate:

Further wird als 2CD-Digisleeve und als durchsichtige gelbe Vinyl-2LP erhältlich sein.

Aufnahme-Besetzung

Jason – Gesang, Texte

Tommy Southard – Gitarren

Bill „Bixby“ Belford – Schlagzeug

Rob Hultz – Bass

Solace – aktuelle Besetzung:

Justin Daniels – Gitarre

Justin Goins – Keyboard, Gesang

Tim Schoenleber – Schlagzeug

Mike Sica – Bass

Tommy Southard – Gitarre

Solace online:

www.facebook.com/solaceband

www.instagram.com/solace_nj