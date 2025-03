Sweeping Death: unterschreiben bei Unholy Fire Records

Die Band aus Bayern und das Label aus dem Sauerland haben jüngst einen Deal über das nächste Album der Fünfer festgezurrt.

Devotion To The Absurd Night, so der Name des Machtwerks, wird noch dieses Frühjahr auf CD und Vinyl erscheinen. Zudem gibt es eine auf 20 Stück limitierte LP-Box.

Stilistisch hat sich bei der Mischung aus klassischem Metal mit progressiven und thrashigen Einflüssen eher weniger getan. Doch obwohl die Songs wesentlich straighter geworden sind, lassen sie immer noch genug Platz für Details und verspielte Arrangements.

Die Band hat ihren Stil gefunden, weiß, wo ihre Stärken liegen und spielt diese gnadenlos aus!

Unholy Fire Records sind unfassbar stolz, dass sie Sweeping Death nicht nur als Freunde, sondern auch als Partner gewinnen konnten!

„Aus der Ferne hatten wir, seit sie vor sechs Jahren auf dem heimischen Metal4Meinerzhagen Festival alles in Grund und Boden spielten, immer ein Auge Richtung Augsburg geworfen.

Was also lag näher, als endlich eine Zusammenarbeit einzugehen und eine Scheibe auf den Markt zu bringen, die den Underground garantiert zum Beben bringen wird?!“

Sweeping Death sind:

Elias Witzigmann – Vocals

Markus Heilmeier – Guitars

Simon Bertl – Guitars, Backing Vocals

Martin Kauschinger – Bass

Tobias Kasper – Drums, Piano

