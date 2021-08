Sweeping Death: neue EP „Tristesse“ erscheint am 09.09.

Die neue EP Tristesse stellt den dritten Release der Band dar, und obwohl das Recording während der Covid-Pandemie begonnen hat, haben Sweeping Death bereits kurz nach ihrer letzten LP In Lucid (2018) den Entschluss gefasst, als nächstes eine Konzept-EP mit dem thematischen Fokus auf die Zahl drei zu veröffentlichen.

Am Anfang stand nur die Zahl, am Ende eine Konzept-EP bei der vor allem Arthur Schoppenhauers Die Welt Als Wille Und Idee im thematischen Fokus steht. Über die drei Songs hinweg, soll eine Reise des lyrischen Ichs beschrieben werden.

Angefangen von der düsteren, kalten und doch lebensnahen ersten Stufe über eine Transformation von Innen heraus bis hin zur letzten, fast göttlichen Ebene.

Die Zahl drei als ständig wiederkehrendes Konzept in Natur und Philosophie ist der Ankerpunkt von ‚Tris+esse‘ -> Wortspiel lat. für Drei-Sein. Und englisch/französisch für Traurigkeit.

Musikalisch war der Anspruch ganz klar Songs zu schreiben, die im Live-Kontext funktionieren. So haben Sweeping Death die Komplexität reduziert und sich dabei sehr auf eingängige Hooks und eindringliche Melodien konzentriert. Musikalisch hat die EP dunkle Seiten, inspiriert durch Bands wie Mgła, Dissection und Tribulation als auch erhabene Parts, welche an klassischen Heavy Metal erinnern.

Das Artwork hat Eliran Kantor (Testament, Bloodbath, Satan, Helloween …) nah an genannter Band-Idee der „Dreisamkeit“ konzipiert. So sieht man die Verwandlung in drei Stufen auch grafisch umgesetzt:

Tristesse Tracklist:

01. The World As Will

02. Alter The Rift

03. Sublime Me

Beim Recording nahmen Sweeping Death diesmal in Eigenregie alle Instrumente bis auf die Vocals auf.

So hatte die Formation volle Kontrolle über Sound und Set-Up.

Das Mixing hat Ola Ersfjord (Tribulation, Primordial, Morbus Chron) in Madrid, Spanien übernommen. Abgerundet durch das Mastering von Chris Common in El Paso, Texas ist die neue EP Sound-technisch auf internationalem Niveau.

Sweeping Death Line-Up:

Elias Witzigmann – Lead Vocals

Simon Bertl – Guitar/Backing Vocals

Markus Heilmeier – Guitar

Andreas Bertl – Bass

Tobias Kasper – Drums/Piano

https://sweepingdeath.de/

https://www.facebook.com/SweepingDeath/