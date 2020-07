Ironhammer Festival 2020 in Andernach Presented by TFM.rocks: findet unter Vorbehalt am 12.09.2020 statt / Wechsel im Line-Up

Neues vom/zum Ironhammer Festival 2020 in Andernach!

Das Ironhammer Festival 2020 in Andernach soll unter Vorbehalt am geplanten Termin am 12.09.2020 im JUZ in Andernach stattfinden. Auf jeden Fall wird es jedoch einen Line-Up Wechsel geben, da die US-Bands Night Demon und Jag Panzer aufgrund der aktuellen Corona-Sachlage nicht spielen können. Dafür freut der Veranstalter sich, die deutsche Thrash Legende Tankard auf dem Ironhammer Festival 2020 begrüßen zu können.

Hier das Ironhammer Festival 2020 Update des Veranstalters / Stand 10.07.2020:

„Ironhammer Festival 2020 findet unter Vorbehalt statt/ Wechsel im Line Up

#IronhammerFestival 2020: 12.09.2020

Werte Freund*innen des Ironhammer Festivals, heute haben wir einiges bekannt zu geben. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, macht die aktuelle Sachlage auch keinen Bogen um die „Metal Metropole Mittelrhein“. Daher müssen wir euch mitteilen, dass die US-Bands „#NightDemon“ und „#JagPanzer“ nicht in 2020 spielen werden. (Insgesamt ist es gerade schwer bis unmöglich, internationale Bands zu buchen, bzw. die Mobilität derer zu gewähren.)



Natürlich haben wir Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um euch einen… -ach bla bla bla…

Danke dass ihr uns nicht hängen lasst!

Wir werden euch alle Infos weitergeben, wenn wir diese klar benennen können und geklärt haben.

Vielen Dank!



2. Sollte dieser Termin (12.09.2020 ) wegen

3. Alle Updates zum Ironhammer Festival 2020 findet ihr in den nächsten Tagen auf unserer Homepage. (Das kann ein paar Tage dauern, weil wir euch zunächst einfach über den Ist-Zustand in Kenntnis setzen wollten. Eben, dass jede*r planen kann. (Ihr wisst, bei uns steht Transparenz ganz weit oben!)

4. Egal wie es läuft: Die

5. Wir werden alles Machbare versuchen und jede freie Minute investieren, um das bestmögliche IHF auf die Beine zu stellen!

6. Zur Zeit wird geprüft, ob wir die Bühne umdrehen und nach draußen spielen.

7. Die entstehenden Mehrkosten (- bzw. die zusätzlichen Kosten, welche bereits entstanden sind-) nehmen wir auf unsere Kappe!

8. Uns ist es total wichtig, dass ein Zeichen gesetzt wird! Wir möchten euch (, wenn es denn zulässig ist,) dieses Festival ermöglichen! Ebenso wissen wir, dass unsere Firmen (wie PA & Licht, Catering, Hotels, Catering, etc.) mit denen wir seit Jahren kooperieren (teilweise) vor dem Abgrund stehen, weil diese seit Monaten keinen Cent verdient haben.

9. Wir hoffen auf eure Solidarität und eure Verlässlichkeit in dem Sachverhalt!

10. Wir bedanken uns ausdrücklich für euren Support, eure Geduld, euer Verständnis und eure Unterstützung in diesen schrägen Zeiten!

11. LET’S BRING DOWN THE HAMMER!!!

Datum: Samstag, 12.09.2020

Zeiten: Einlass: 15:00 Uhr

Ort: JUZ Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Weitere Infos folgen!

Tickets in Kürze an allen Vorverkaufsstellen, im Kulturpunkt der Stadt Andernach und bei ACFM.