Helloween: starten Vorverkauf für die Re-release von „Unarmed“, „Straight Out Of Hell“ und „7 Sinners“

Heute starten Helloween den Vorverkauf der Re-release von Unarmed, Straight Out Of Hell und 7 Sinners, die am 4. September über Nuclear Blast wiederveröffentlicht werden. Unten findet ihr die Formate und Tracklisten, einschließlich mehrerer Bonustracks für die drei Alben.

Unarmed Formate:

– CD-Digi

– LP (Clear, God-Black Marbled, Orange-Black Splatter)

Unarmed Tracklist:

01 Dr. Stein

02 Future World

03 If I Could Fly

04 Where The Rain Grows

05 The Keeper’s Trilogy (Medley)

06 Eagle Fly Free

07 Perfect Gentleman

08 Forever And One (Neverland)

09 I Want Out

10 Fallen To Pieces

11 A Tale That Wasn’t Right

12 Why? (Bonustrack)

Straight Out Of Hell Formate:

– CD-Digi

– LP (Clear, Orange-Black Bi-colored, Red-Gold Splatter)

Straight Out Of Hell Tracklist:

01 Nabataea

02 World Of War

03 Live Now!

04 Far From The Stars

05 Burning Sun

06 Waiting For The Thunder

07 Hold Me In Your Arms

08 Wanna Be God

09 Straight Out Of Hell

10 Asshole

11 Years

12 Make Fire Catch The Fly

13 Church Breaks Down

14 Another Shot Of Life (Bonustrack)

15 No Eternity (Bonustrack)

16 Burning Sun – Hammond Version (Bonustrack)

7 Sinners Formate:

– CD-Digi

– 2LP (Clear, Orange-Black Marbled, Clear-Orange Splatter)

7 Sinners Tracklist:

01 Where The Sinners Go

02 Are You Metal?

03 Who Is Mr. Madman?

04 Raise The Noise

05 World Of Fantasy

06 Long Live The King

07 The Smile Of The Sun

08 You Stupid Mankind

09 If A Mountain Could Talk

10 The Sage The Fool The Sinner

11 My Sacrifice

12 Not Yet Today

13 Far In The Future

14 I’m Free (Bonustrack)

15 Faster We Fall (Bonustrack)

16 Aiming High (Bonustrack)

Bestellt die Re-release hier im Format eurer Wahl vor: http://nblast.de/Helloween-ReReleases

Helloween live:

United Alive Part II – Europa Tour 2021

16.04 RUS St. Petersburg A2

18.04 RUS Moskau Adrenaline–Stadium

24.04 E Barcelona St. Jordi Club

25.04 E Madrid Wizink Center

27.04 I Milan Lorenzini District

28.04 CH Zürich Samsung Hall

30.04 D Hamburg Sporthalle

01.05 D Stuttgart Schleyerhalle

03.05 HU Budapest Papp Laszlo Sportarena

04.05 AT Wien Gasometer

05.05 CZ Prag O2

07.05 PL Katowice MCK

08.05 SK Zvolen Ice Stadium

11.05 EE Tallinn Noblessneri Valukoda

13.05 FIN Helsinki Black Box

15.05 S Gothenburg Partille Arena

22.05 UK Manchester Manchester Academy

23.05 UK London Brixton Academy

24.05 F Paris Olympia

26.05 F Lyon Transbordeur

28.05 LUX Luxembourg Rockhal

29.05 D Bochum Ruhrcongress

10.06 BG Sofia Arena Armeec

12.06 GR Athens Olympic Velodrome Arena

…weitere Daten für den Rest der Kürbiswelt folgen…

Holt euch United Alive / United Alive In Madrid hier: http://nblast.de/HelloweenUnitedAlive

Mehr zu United Alive:

Pumpkins United Offizieller Liveclip: https://www.youtube.com/watch?v=Mat2YhaceaA

Halloween Offizieller Liveclip: https://www.youtube.com/watch?v=VAVeG4KS0JM

Forever And One Offizieller Liveclip: https://www.youtube.com/watch?v=v5ceqdP9Hbk

Future World Offizieller Liveclip: https://www.youtube.com/watch?v=zrStNhwvQHU

