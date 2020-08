Ironhammer Festival: findet am Sa. 12.09.2020 als Open Air unter Auflagen statt

Im Corona-Jahr 2020 läuft alles anders als geplant, wenn es denn überhaupt läuft. Viele Veranstaltungen sind bereits abgesagt oder verschoben worden.

Wir wollen mit euch aber wie geplant – OPEN AIR – den Hammer kreisen lassen!

Allerdings ohne die ursprünglich angekündigten Headliner Jag Panzer und Night Demon, da es derzeit einfach nicht möglich ist, Bands aus den USA verlässlich einzuplanen. Als Ersatz konnten wir kurzfristig unsere Freunde von Tankard verpflichten, die wie immer Garant für eine richtig geile Party sein werden.

Dahinter bleibt alles beim Alten: Die Koblenzer Thrash-Urgesteine von Pyracanda werden wie schon bei ihrer Reunion-Show im Februar das JUZ in Schutt und Asche legen. Stormzone aus Belfast werden ihr brandaktuelles Album Ignite The Machine im Gepäck haben. Bei Lord Vigo heißt es bedingungslos zu Obeyen, wenn die Pfälzer den Doom über Andernach bringen. Der Techno Thrash von Sweeping Death wird garantiert für offene Münder und heruntergeklappte Kinnladen sorgen. Und Tyler Leads werden mit Sicherheit wieder so abräumen wie beim letztjährigen ACFM-Festival an gleicher Stelle.

Insgesamt sieht das Billing wie folgt aus:

Tankard

Pyracanda

Stormzone

Lord Vigo

Sweeping Death

Tyler Leads

Und hier noch mal die wichtigsten Infos:

Datum: Samstag, 12.09.2020

Zeiten: Einlass: 15:00 Uhr, Beginn 15:50 Uhr

Ort: JUZ Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Tickets: VVK: 35 €, AK: 40 €

Wir freuen uns auf Euch! LET`S BRING DOWN THE HAMMER!!!

Weitere Infomationen:

https://www.acfm.info/ironhammer/

https://www.facebook.com/events/2248911385427643/

Die wichtigsten Infos & Maßnahmen zu :

#IRONHAMMERFESTIVAL -#OpenAir 12.09.2020 @JUZ Live Club Andernach

1. Wir erwarten, dass der enorme Aufwand der Umsetzung im Vorfeld und das investierte Vertrauen in euch sich darin spiegelt, dass diese #Veranstaltung reibungslos verläuft!!!

2. Das Ironhammer Festival ist 2020 ein OPEN AIR!

3. Es muss in einigen Situationen eine Mund-Nasen-Bedeckung (#Maske) getragen werden. (Die Situation ist gleich wie in Restaurants & Gaststätten.)

4. Alle Vorgaben der aktuellen „#Corona-Verordnung Rheinland-Pfalz“ müssen eingehalten/ umgesetzt werden. (Stichworte: Masken, #Abstand, #Hygiene, gesetzliche Vorgaben)

5. Kontaktdatenerfassung für das Gesundheitsamt.

6. Es wird Stehtische, Bänke und Tische geben.

7. Es wird Essen und Getränke geben.

8. Durch Einlasskontrollen bei den Toiletten (im Innenraum), kann es zu Wartezeiten kommen.

9. Es wird vor Ort geben: Festivalbändchen, einen Nachtparkplatz auf der Wiese (nur per Voranmeldung!)

10. Tickets an allen Vorverkaufsstellen, im Kulturpunkt der Stadt Andernach und per E-Mail bei „A Chance For Metal“.

11. Weitere Infos: https://www.facebook.com/events/2248911385427643/

https://www.acfm.info/ironhammer/

12. Wir freuen uns mit euch den Hammer zu schwingen!

13. LET’S BRING DOWN THE HAMMER!!! #ACFM #Konzert #Festival #JUZLiveClub