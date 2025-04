Sweeping Death: veröffentlichen Video zum Song „The Grip Tightens“

Sweeping Death ist eine fünfköpfige Band aus Oberbayern, Deutschland, die seit 2014 aktiv ist. Bisher haben wir zwei EPs und ein vollständiges Album veröffentlicht. Unsere neue Single The Grip Tightens markiert die erste Veröffentlichung unseres kommenden Albums Devotion To The Absurd Night, das am 25.04.2025 über Unholy Fire Records erscheinen wird.

Musikalisch verbindet der Song progressives Songwriting mit einer dunklen, atmosphärischen Note, treibenden Rhythmen und intensiver emotionaler Energie. Inhaltlich thematisiert er die erdrückende Spannung zwischen Kontrolle und Hingabe – ein Abstieg ins Absurde, gefangen zwischen Wahnsinn und Klarheit.

Das Album wird physisch ausschließlich auf CD und Vinyl erhältlich sein, während die digitale Veröffentlichung nach dem Waterfall-Prinzip auf allen großen Streaming-Plattformen erfolgt – Track für Track, bis zum vollständigen Release.

Mit dieser Kampagne möchten wir gezielt Musikjournalisten, Playlist-Kuratoren und Medienplattformen ansprechen, die sich auf progressiven, extremen und avantgardistischen Metal spezialisieren. Unser Ziel ist es, unsere Reichweite im internationalen Metal-Underground zu vergrößern, neue Hörer zu gewinnen und in der Vorbereitungsphase des Album-Releases eine starke mediale Präsenz aufzubauen.