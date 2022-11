Kiss: Zusatztermine für die „The End Of The Road“-Tour 2023

Die andauernde End Of The Road-Welttournee der US-amerikanischen Rocklegenden erlebt ausverkaufte Kiss-Shows rund um den Globus und bietet nicht weniger als das fulminanteste Kiss-Spektakel aller Zeiten, so auch in Deutschland, wo die Band bisher vor 150.000 Kiss-Army-Fans gespielt hat. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage geben Kiss eine Zugabe für Deutschland und bringen das große Rock’n’Roll-Spektakel im Sommer 2023 zurück!

Ab sofort bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales für die Termine in München, Berlin, Mannheim und Köln an. Der Presale für Dresden beginnt am Donnerstag, den 17. November 2022 um 15.00 Uhr.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 18. November 2022 – 15.00 Uhr.

Explosionen, Riffs und fliegende Superhelden: Kiss ziehen auf der End Of The Road Welttournee alle Register und zelebrieren ein Dezibel starkes Spektakel mit gewaltiger Produktion und legendären Songs. Auf dieser Weltreise verabschiedet sich die ikonische Band nach fünf Dekaden voller Superlative von ihren Fans.

Dabei bieten Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer und Tommy Thayer nicht weniger als die ganz große Rock Show, mit Pyros, Lasern, einer riesigen Bühne und mehr blitzenden Lichtern als eine Kleinstadt. Sie spucken Blut und Feuer, sie schießen Raketen aus ihren Instrumenten und schweben über den Köpfen der Fans. Im klassischen Make-up feiern sie über zwei Stunden lang die Lieder, die ein ganzes Genre prägten und Kiss in die Rock And Roll Hall Of Fame führten. Dazu gehören Klassiker wie I Was Made For Lovin’ You, Love Gun, Deuce oder Rock And Roll Nite und andere Perlen aus 24 gold- und platinveredelten Studioalben. Dies dürfen Rock’n’Roller, Musikfreaks und Liebhaber spektakulärer Konzertunterhaltung nicht verpassen. „You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world… on their final tour ever: Kiss! “