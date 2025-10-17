Ace Frehley: ist verstorben

Ace Frehley, der ursprüngliche Leadgitarrist und legendäre „Spaceman“ von Kiss, ist tot.

Frehley starb am 16. Oktober, nachdem er Berichten zufolge nach einem kürzlichen Sturz in seinem Haus auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen war. Er wurde 74 Jahre alt.

Die Familie des Musikers teilte in einer Erklärung mit, dass Frehley friedlich im Kreise seiner Familie in Morristown, New Jersey, verstorben ist.

„Wir sind völlig am Boden zerstört und untröstlich. In seinen letzten Momenten hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen, friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten umgeben zu können, als er diese Erde verließ. Wir schätzen all seine schönsten Erinnerungen, sein Lachen und feiern seine Stärken und seine Freundlichkeit, die er anderen geschenkt hat. Sein Tod ist von epischen Ausmaßen und jenseits des Vorstellungsvermögens. Wenn man an all seine unglaublichen Lebensleistungen denkt, wird Aces Andenken für immer weiterleben!“, hieß es in der Erklärung.

Eine Woche vor seinem Tod, am 7. Oktober, sagte Frehley seine verbleibenden Tourdaten für 2025 ab und begründete dies mit anhaltenden medizinischen Problemen. Die Ankündigung kam kurz nachdem er wegen eines leichten Sturzes in seinem Studio ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Quelle: USAToday, NBC und weitere