Heavy Pettin: veröffentlichen neues Video „Line In The Sand“ und Live Dates 2025

Die Schotten Heavy Pettin kommen mit der nächsten Single aus ihrem brandneuen Studioalbum Rock Generation, welches am 24.10.2025 veröffentlicht wird.

Vokalist Stephen “Hamie” Hayman kommentiert: “Der Song handelt davon, dass man auch dann nie aufgeben sollte, wenn rundherum Chaos herrscht” und Gitarrist Dave “Davo” Aitken fügt hinzu: “Da ist diese zarte Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du jetzt stark sein musst“.

Und das neue Album wird auch gleich mit einer Tour unterstützt.

Heavy Pettin sorgt für schweißtreibende Konzerte mit den Rocklegenden Uriah Heep und April Wine und davon auch einige in Deutschland!

27.10.2025 – Circus Krone, Munich (Germany)

28.10.2025 – Jahrhunderthalle, Frankfurt (Germany)

29.10.2025 – Stadthalle, Stuttgart (Germany)

30.10.2025 – Uber Eats Music Hall, Berlin (Germany)

01.11.2025 – Ruhrcongress, Bochum (Germany)

02.11.2025 – Docks, Hamburg (Germany)

03.11.2025 – Capitol, Hannover (Germany)

05.11.2025 – Stadthalle, Fürth (Germany)

08.11.2025 – Haus Auensee, Leipzig (Germany)