Black Door: neues Album „Shadows Of A Funerary Gleam“ erscheint am 28.08. über Wolves Of Hades

Der niederländische Black-Metal-Solokünstler Black Door enthüllt eine weitere, eindringliche und von Vampir-Thematik geprägte Single: Forged by Promethean Fire. Der atmosphärische Song stammt vom kommenden zweiten Album des Projekts, In the Shadows Of A Funerary Gleam, das am 28. August über Wolves Of Hades erscheint.

Black Door-Mastermind und Multiinstrumentalist Vestibulum kommentiert: „Forging a conclusion out of the melancholic aestheticism I portrayed in this manifestation, Forged By Promethean Fire looks ahead into the tempest of time, a future self-created in fiery fervour. The triumphant melodies embrace not only creativity, but also Pandoric curiosity, ridding it from the clutches of patriarchy.“

Black Door setzen den gespenstischen Weg fort, den sie auf ihrem Debütalbum eingeschlagen haben, und kehren wilder und eindringlicher als je zuvor zurück. In The Shadows Of A Funerary Gleam, ein Werk voller nächtlicher Mystik, grässlicher Erhabenheit und den nachklingenden Echos von Äonen.

In The Shadows Of A Funerary Gleam – Trackliste:

Grand Opening Of The Carnival Of Damned Spirits In The Shadows Of A Funerary Gleam The Stale Humid Mist Entrancement In Dusk, Quintessence Of Nightfall Sinister Musings Of A Lamenting Spectre Wrested From The Behest Of Mortality Under The Yoke Of An Older Spite An Alignment Foreboding, Written In Pandoric Embers Forged By Promethean Fire

FFO: Lamp Of Murmuur, Devil Master, Spectral Wound, Ebony Pendant

Musik, Texte und Performance wurden von Vestibulum durchgeführt. Mixing, Fotografie und Layout-Gestaltung hat dabei G.M. übernommen. Das Mastering erfolgte durch William Killingsworth in den Dead Air Studios. Das Cover-Artwork steuerte Grave Bastard bei.

In The Shadows Of A Funerary Gleam erscheint als LP, CD, MC und digital und stellt die vollendete Ausdrucksform der sich stetig weiterentwickelnden Vision des Projekts dar – ein Werk, das eindringliche Melodien, den Kampf, nächtliche Atmosphäre und triumphale Dunkelheit mit einer tiefen Ehrfurcht vor dem Mysteriösen und Ewigen vereint.

Auf dem spektralen Pfad, der bereits auf dem Debütalbum beschritten wurde, ist Black Door mit einer Intensität und Eindringlichkeit zurück, die alles Bisherige übertrifft. In The Shadows Of A Funerary Gleam ist ein Werk, durchdrungen von nächtlicher Mystik, sepulkraler Erhabenheit und den nachhallenden Echos vergangener Äonen.

In The Shadows Of A Funerary Gleam dringt tiefer in die Dimensionen zwischen Leben und Tod, Nostalgie und Vergessenheit vor. Von der gespenstischen Prozession des eindringlichen Intros bis hin zu den prometheischen Offenbarungen, die das Album beschließen, entfalten sich diese Kompositionen wie Kapitel einer einzigartigen Reise durch den Totennebel vergessener Reiche, die von ruhelosen Geistern heimgesucht werden.

Inspiriert von den Black Legions und vampirischer Romantik, weigert sich Black Door, sich auf bloße Nostalgie beschränken zu lassen. Unter dem Schleier geschwärzter Melancholie glimmt eine Flamme, die zugleich als Leuchtfeuer und Warnung dient – ​​ein schwindendes Licht, das den Hörer durch abgestandene, feuchte Nebel, dämmerungsgleiche Erwachensmomente, die Klagelieder sterbender Zeitalter und Konfrontationen mit Mächten führt, die älter sind als die Menschheit selbst. Ob es um die Beschwörung der der Sterblichkeit entrissenen Lichs geht, um uralte, aus dem Abgrund geflüsterte Himmelsnamen oder um die tragische Gabe des prometheischen Feuers: Black Door verwebt all dies zu einer Mythologie spiritueller Sehnsucht und kosmischer Resignation.

Black Door ist:

Vestibulum – alle Instrumente und Gesang

Black Door Live-Besetzung:

Vestibulum – Gesang, Gitarre

N. – Gitarre

M. – Bass

B. / I. – Schlagzeug

Infos zu Black Door:

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