Cryptopsy veröffentlichen Bass-Playthrough zu „Until There’s Nothing Left“

Nur ein Jahr nach ihrem Gewinn eines kanadischen Grammy melden sich Cryptopsy mit voller Wucht zurück. Diese Woche erscheint ihr neuntes Studioalbum An Insatiable Violence, das bereits jetzt als eines der brutalsten Kapitel ihrer Karriere gehandelt wird. Passend zum bevorstehenden Release veröffentlichte Bassist Oli Pinard heute ein offizielles Bass-Playthrough zum Song Until There’s Nothing Left – der Lead-Single des kommenden Albums.

Mit seinem Spector 5-Saiter in der Hand und rasend schnellen Fingern liefert Pinard ein gnadenlos präzises und groovendes Spiel, das den aggressiven Vibe von Until There’s Nothing Left perfekt einfängt.

Der Rest der Welt darf sich auf Freitag, den 21.06.2025 freuen – dann erscheint An Insatiable Violence offiziell. Fans haben außerdem die Gelegenheit, das gesamte Album vorab in voller Länge beim Bandcamp Listening Party zu hören.