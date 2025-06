Luther: haben ihre Debüt-EP „Next Time Send A Killer“ veröffentlicht

Die Berliner Band Luther freut sich, die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Next Time Send A Killer auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen bekannt zu geben. Next Time Send A Killer präsentiert Luthers Alternative Metal-Stil, geprägt von komplexen, aber dennoch groovigen Rhythmen, harten und emotionalen Gitarren und extremem, gefühlvollem und theatralischen Gesang.

Die zweiteilige EP tendiert zu einer Mischung aus Metalcore, Djent und Trap-Metal. Textlich zeichnet sie die Reise eines Menschen nach, der ungerechtfertigt angegriffen, isoliert und aller Ressourcen und Anerkennung beraubt wurde – und sich dennoch mit Stolz und Widerstandskraft den Weg zurück ins Licht bahnt.

Luther veröffentlichten ein offizielles Video zum Titeltrack, produziert von Chris Hesse (Strangeworks):

Die Themen von Next Time Send A Killer befassen sich intensiv mit persönlichem Trotz, Kampf und Überleben angesichts überwältigender Widrigkeiten. Mit ihrer Musik vermittelt Luther Gefühle von Isolation, Verrat, Wut und Eskapismus. Jeder Track ist eine verschlungene Reise zur Rückeroberung der Macht von denjenigen, die das Individuum herabwürdigen wollen. Die Band kritisiert zudem gesellschaftliche Dynamiken und das Umfeld der Musikindustrie mit einem leicht perversen, aber befreienden Humor. Luther würden wahrscheinlich die Person mögen, die du bist, wenn du allein bist.

Luther wurden 2024 in Berlin gegründet und werden von Leadsänger und Stratege Leo Luther, Enrico Tiberis visionärer Produktion und Basslinien, Stefanos Kaisaris‘ lebendiger E-Gitarre und Javier Scorcias progressivem Schlagzeugspiel angetrieben. Die Band arbeitet außerdem regelmäßig mit gleichgesinnten Kollaborateuren aus der Alternative-Metal-Szene zusammen.

Next Time Send A Killer Tracklist:

1. Next Time Send A Killer

2. The World Is Now My Oyster

Next Time Send A Killer wurde von Riff Grimez (alias Brian Spencer) produziert, von Enrico Tiberi gemischt und gemastert und am 13.06.2025 veröffentlicht.

Luther sind:

Leo Luther – Gesang

Stefanos Kaisaris – Gitarre

Enrico Tiberi – Bass

Javier Scorcia – Schlagzeug