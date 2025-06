Sabaton: veröffentlichen neue Single „Hordes Of Khan“ inkl. epischem Video 

Die weltweite Nummer 1 im Power Metal und eine der erfolgreichsten Bands Schwedens – Sabaton (Joakim Brodén – Gesang, Pär Sundström – Bass, Chris Rörland – Gitarre, Thobbe Englund – Gitarre, Hannes Van Dahl – Schlagzeug) – meldet sich mit ihrer zweiten Single Hordes Of Khan samt epischem Video zurück. Der Track stammt vom kommenden elften Studioalbum, das noch in diesem Jahr erscheint – zugleich das erste Album bei Better Noise Music.

„Die Geschichte hinter unserer neuen Single Hordes Of Khan war ein faszinierendes Thema zum Eintauchen“, kommentiert Sänger Joakim Brodén. „Der Song hat sich als deutlich tiefgründiger herausgestellt, als wir anfangs dachten. Dschingis Khan war nicht nur ein Eroberer – er war eine komplexe Persönlichkeit mit einem gewaltigen Erbe. Er schuf das größte zusammenhängende Reich der Weltgeschichte, das weit über die Grenzen der Mongolei hinausging und sein Einfluss wuchs nach seinem Tod sogar noch weiter. Ehrlich gesagt hätten wir kein passenderes Thema für die neue Ausrichtung von Sabaton finden können! Hordes Of Khan knallt richtig – und das mit gutem Grund. Unsere Fans wollen Heavy Metal und wir sind gespannt, wie sie darauf reagieren. Wir hoffen, dass sie den Song auf Dauerschleife hören werden!“

Bassist Pär Sundström ergänzt: „Joakim wollte einen richtig klassischen Heavy-Metal-Song schreiben – und wie wir aus früheren Releases wissen, feiern viele unserer Fans echten, puren Heavy Metal! Genau das ist Hordes Of Khan. Wenn man die Augen schließt, sieht man Dschingis Khan auf seinem Pferd in die Schlacht reiten. Joakim hat die Musik komponiert, und ich habe diesmal den Text geschrieben. Als ich anfing, daran zu arbeiten, merkte ich, wie komplex die Melodie ist. Es waren tatsächlich mit die schwierigsten Lyrics, die ich je geschrieben habe. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis – besonders, weil Joakim gesagt hat, dass Teile des Texts die besten seien, die Sabaton je hatten.“

Das Musikvideo zu Hordes Of Khan spielt in der Zukunft, im Jahr 2045. Gedreht wurde es in London an zwei ikonischen Orten: dem Natural History Museum und der Harrow School. Im Mittelpunkt steht ein junges Mädchen, das in einer Metal-Band spielt und Sabaton liebt – doch sie wird die Band nie live sehen können, denn im Jahr 2039 enden alle Kriege auf wundersame Weise. Die Welt lebt in Frieden – Krieg ist Vergangenheit, und damit auch Sabaton.

Das Mädchen hört von einer Museumsausstellung über Sabaton, in der die Original-Instrumente der Band zu sehen sind. Sie und ihre Bandfreunde schleichen sich nachts heimlich hinein – dort begrüßt sie ein Hologramm, das erzählt, dass in den Instrumenten Magie steckt, die Geschichte zum Leben erweckt. Die Kinder ignorieren die Warnung, greifen zu den Instrumenten – und die Show beginnt.

Sobald die Musik ertönt, wird ein furchteinflößender Dschingis Khan lebendig – gemeinsam mit fünf legendären Kriegern, dargestellt von den Bandmitgliedern. Ihre Mission: Khan aufhalten, bevor er das Museum verlässt und die Welt erneut erobert.

„Wenn ich auf all unsere bisherigen Musikvideos zurückblicke“, sagt Pär Sundström, „dann war Hordes Of Khan auf viele Arten das aufregendste – auch wenn Christmas Truce natürlich emotionaler ist, hat dieses Video mehr Tiefe, mehr Action – und in Kombination mit den Drehorten und Schauspielern bin ich sicher: Es wird viele Menschen begeistern!“

Die Kinder, die im Video mitspielten, mussten einiges leisten. Sie sollten nicht nur so tun, als würden sie spielen – sie wollten wirklich spielen und das Stück korrekt performen. Anfangs war das eine große Herausforderung, doch alle haben den Song auswendig gelernt und wirklich gespielt. „Wir waren wahnsinnig stolz auf sie! Was man im Video sieht, ist Playback – aber sie können Hordes Of Khan wirklich spielen“, so Sundström weiter. „Besonders stolz sind wir auch auf den Sohn unseres Ex-Drummers Daniel Mullback – er hat im Video Schlagzeug gespielt und geschauspielert. Ein Nachwuchsdrummer mit echtem Talent!“

Sabaton stehen seit jeher für Songs über historische Schlachten, Kriege und Heldengeschichten – ein Markenzeichen, das sie für ihre treue Fanbase weltweit unverwechselbar macht. Die Band hat weltweit über 3 Milliarden Streams und fast 2 Milliarden YouTube-Views erzielt.

Hordes Of Khan folgt auf die Single Templars, die am 25. April erschien. Diese wurde bereits über 8 Millionen Mal gestreamt; das Musikvideo verzeichnet mehr als 2,5 Millionen Views.

Tourdaten von Sabaton 2025:

Weitere Shows (u.a. in den USA und Australien) folgen in den kommenden Wochen:

Sa, 07.06. – Sölvesborg, SE | Sweden Rock Festival

Fr, 14.11. – Köln, DE | Lanxess Arena

Sa, 15.11. – Berlin, DE | Uber Arena

So, 16.11. – Ostrava, CZ | Ostravar Arena

Di, 18.11. – Zürich, CH | Hallenstadion

Do, 20.11. – München, DE | Olympiahalle

Fr, 21.11. – Wien, AT | Stadthalle

Sa, 22.11. – Krakau, PL | Tauron Arena

Mo, 24.11. – Stuttgart, DE | Schleyerhalle

Di, 25.11. – Frankfurt, DE | Festhalle

Mi, 26.11. – Esch Sur Alzette, LU | Rockhal

Fr, 28.11. – Paris, FR | Accor Arena

Sa, 29.11. – Lyon, FR | LDLC Arena

Mo, 01.12. – Amsterdam, NL | Ziggo Dome

Di, 02.12. – Antwerpen, BE | Sportpaleis

Do, 04.12. – London, UK | The O2 Arena

Fr, 05.12. – Manchester, UK | Co-op Live

Sa, 06.12. – Nottingham, UK | Motorpoint Arena

Mo, 08.12. – Hannover, DE | ZAG Arena

Di, 09.12. – Kopenhagen, DK | Royal Arena

Do, 11.12. – Oslo, NO | Unity Arena

Fr, 12.12. – Göteborg, SE | Scandinavium

Sa, 13.12. – Stockholm, SE | 3Arena