Savatage: bereiten sich auf ihre „Madness Reigns“-Headliner-Tour und Festivalauftritte in Europa vor

Nach zehnjähriger Pause haben Savatage ein triumphales Comeback auf der Bühne gefeiert und ihre lang erwartete Welttournee in Südamerika gestartet – mit ihren ersten Auftritten in der Region seit über 20 Jahren. Die Tour begann mit dem spannungsvoll erwarteten Auftritt bei der 30. Jubiläumsausgabe des Monsters Of Rock Festivals in São Paulo, Brasilien, wo die Band die Bühne mit anderen Rockgrößen wie den Scorpions, Judas Priest und Europe teilte. Tausende begeisterte Fans füllten den Veranstaltungsort, waren mit Savatage-Merch eingedeckt und hielten Schilder und Plakate hoch, um die Rückkehr der Band zu feiern. Die Show war geprägt von nostalgischen Hits, allen voran The Ocean und Welcome, die zum ersten Mal seit 1998 live gespielt wurden. Einer der emotionalsten Höhepunkte des Abends war der berührende Moment, als ein vorab aufgezeichnetes Video, in dem Jon Oliva Believe performte, abgespielt wurde, gefolgt von einer bewegenden Diashow als Hommage an Criss Oliva. Das Publikum war sichtlich gerührt und die Show wurde für die Band zu einer der unvergesslichsten der Südamerika-Tournee.

Auf diesem Momentum aufbauend, waren Savatage Co-Headliner einer umwerfenden Show im Espaço Unimed, ebenfalls in São Paulo, zusammen mit der legendären Band Opeth. Anschließend reiste die Band nach Chile für ihren längst überfälligen Debütauftritt und erfüllte damit endlich den Traum der chilenischen Fans, die ein Leben lang darauf gewartet hatten, sie live zu sehen. Der südamerikanische Teil der Tour endete mit einem kraftvollen Auftritt beim Masters Of Rock Festival am 26. April in Buenos Aires, Argentinien. Bei jedem Auftritt wurden die Fans mit einer epischen und nostalgischen Setlist voller Fan-Lieblingssongs von Edge Of Thorns und The Wake Of Magellan verwöhnt, persönlich ausgewählt von Jon Oliva. Die epische Rückkehr von Savatage auf die Bühnen Südamerikas beweist, dass das Erbe der Band so lebendig und kraftvoll ist wie eh und je.

Und für die europäischen Fans: Macht euch bereit! Nach ihrem großen Erfolg in Südamerika werden Savatage diesen Sommer durch Europa touren. Die Tour umfasst mehrere Headliner-Shows, von denen einige innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren, sowie große Festivalauftritte. Und das ist noch nicht alles – die Fans können sich auf ein paar besondere Überraschungen freuen.

Savatage – Madness Reigns European Headline Tour and Festival Run 2025

EMP präsentiert

* EMP und Rock Hard präsentieren:

Samstag, 14. Juni, 2025 – Oberhausen, Deutschland – Turbinenhalle * AUSVERKAUFT

Montag, 16. Juni, 2025 – London, UK – Shepherds Bush Empire

Mittwoch, 18. Juni, 2025 – Zürich, Schweiz – Komplex 457 *

Donnerstag, 19. Juni, 2025 – München, Deutschland – Tonhalle * HOCHVERLEGT

Dienstag, 24. Juni, 2025 – Milan, Italien – Alcatraz

Festivals:

Freitag, 13. Juni, 2025 – Leeuwarden, Niederlande – Into The Grave Festival

Samstag, 21. Juni, 2025 – Clysson, Frankreich – Hellfest

Sonntag, 22. Juni, 2025 – Dessel, Belgien – Graspop Metal Meeting

Donnerstag, 26. Juni, 2025 – Barcelona, Spanien – Rockfest

Samstag, 28. Juni, 2025 – Thessaloniki, Griechenland – Rockwave Festival

