The Pretty Wild: veröffentlichen neuen Track/Visualizer „Afterlife (feat. Magnolia Park)“ aus ihrem kommenden Album

Die aufstrebende metaphysische Metalcore-Band The Pretty Wild hat ihre neueste Veröffentlichung, Afterlife (feat. Magnolia Park), samt einem dazugehörigen Visualizer über Sumerian Records präsentiert. Der Song wird auf dem kommenden Album Zero.Point.Genesis zu finden sein, das am Freitag, den 21. November, erscheint. Weitere Titel auf dem Album sind die bereits veröffentlichten Hits Paradox, Omens, Button Eyes, Living Ded und der Erfolgstrack Sleepwalker (als physischer Bonustrack).

Zero.Point.Genesis – Tracklist:

1. Paradox

2. Zero.Point.Genesis

3. Living Ded

4. Button Eyes

5. Priestess

6. Omens

7. The Trial

8. Half Alive

9. Afterlife (feat. Magnolia Park)

10. Infrared

11. Persephone

12. Sleepwalker (Physical Bonus)

