Grave Digger – 45th Anniversary Tour am 25.01.2025 im Juz Live Club Andernach (Vorbericht)

Eventname: Grave Digger – 45th Anniversary Tour

Bands: Grave Digger, Victory und Rigorious

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 25.01.2025 (Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr)

Kosten: VVK 33,00 € (zzgl. Gebühren und Versandkosten)

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Juz Live Club https://www.juzliveclub.de/programm/grave-digger/

Link: https://www.facebook.com/events/2738977292907389

Seit vielen Jahren sind Grave Digger, eine der deutschen Heavy Metal Legenden, im zuverlässigen Zwei-Jahres-Rhythmus Gast in der Metal Metropole am Mittelrhein, im Juz Live Club in Andernach. So auch im Januar 2025, um mit ihren Fans eine fette Heavy Metal Party zu feiern, und das neu erschienene Album Bone Collector zu präsentieren.

Als Anheizer konnten Victory und Rigorious verpflichtet werden, die in dieser starken Kombi mit Garantie für einen denkwürdigen, metallischen Abend sorgen werden.

Besser kann ein Konzertjahr doch eigentlich nicht beginnen, also erhebt euch aus dem Winterschlaf und pilgert am 25.01.2025 nach Andernach.