Majestica: veröffentlichen Video zu „A Story In The Night“

Die schwedischen Power-Metal-Champions Majestica laden ihre Fans mit der zweiten Single Story In The Nigh aus ihrem mit Spannung erwarteten Album Power Train, das am 7. Februar 2025 erscheinen wird, auf eine elektrisierende Reise ein.

Story In The Nigh ist eine Power-Metal-Hymne, die die herzzerreißende Essenz des Genres einfängt und ein wahres Feuerwerk an Geschwindigkeit, Melodie und Storytelling bietet. Der Track, der eines der dynamischsten Werke von Majestica ist, wird von einem epischen Musikvideo begleitet, das die lebendige Erzählung des Songs mit beeindruckenden Bildern und filmischem Flair zum Leben erweckt.

Frontmann Tommy Johansson kommentiert:

„Fast, extreme, melodic and fast – four words that really describes the new single Story In The Nigh perfect.The fastest song on the new album, filled with guitar solos, glorious melodies and epic power metal vocals that tells a tragic story…in the night“

Seht euch das Video zu Story In The Night hier an:

Hört euch den Song auf allen Plattformen an: https://majestica.bfan.link/story-in-the-night

Power Train hier vorbestellen/vormerken: https://majestica.bfan.link/powertrain-album

Power Train – Tracklist:

1. Power Train

2. No Pain, No Gain

3. Battle Cry

4. Megatrue

5. My Epic Dragon

6. Thunder Power

7. A Story In The Night

8. Go Higher

9. Victorious

10. Alliance Anthem

Das neue Album Power Train enthält zehn brandneue Tracks und wird in folgenden Formaten erhältlich sein: CD Jewel (inkl. Booklet), Vinyl, und digital.

Was den Aufnahmeprozess und die Zusammenstellung der Stücke angeht, hat sich die Band im Vergleich zu den letzten Projekten nicht großartig verändert. Wieder wurde die Musik von Majestica selbst geschrieben, aufgenommen und produziert. „Like our previous albums this one is also produced by ourselves, and we recorded most parts in our new place Majestic Studios. For mixing we went back to Jonas Kjellgren as we have been very happy with the sound of A Christmas Carol and Metal United„, sagt Bassist Chris Davidsson.

Über das erstaunliche Artwork für Power Train erklärt Chris: „For the artwork we teamed up with Jan Yrlund / Darkgrove design. It invites you to join this majepic ride of the Power Train, imagine standing there on the platform eagerly waiting, and you hear ”all aboard”!“.

Majestica haben bereits einige erste Festivalauftritte bestätigt, darunter das 70000 Tons of Metal 2025, das eine Woche vor der Veröffentlichung des Albums stattfindet und bei dem sich die Fans berechtigte Hoffnungen machen können, dass Majestica auch ein paar neue Tracks von Power Train live spielen werden.

Majestica – Festivals 2025

30.01. – 03.02. 2025 – 70000 Tons of Metal 2025

04.04. – 05.04. 2025 – Epic Fest 2025

06.06. – 08.06.2025 – Metal Fest Open Air 2025

19. – 22.06.2025 – Hellfest

26. – 28.06.2025 – Summerside Festival

04.07. – 07.07.2025 – Time To Rock 2025

30.07. – 02.08.2025 – Wacken Open Air

07.08. – 10.08.2025 – Alcatraz Open Air

03.09. – 06.09.2025 – ProgPower USA 2025

Majestica sind:

Tommy Johansson | Gitarren, Gesang

Petter Hjerpe | Gitarren

Chris David | Bass

Joel Kollberg | Schlagzeug

