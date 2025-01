Victorius am 28.12.2024 in Naumanns Tanzlokal in Leipzig

Headliner: Victorius

Special Guest: Fatal Arrival, Terra Atlantica, Induction

Ort: Naumanns Tanzlokal, Leipzig

Datum: 28.12.2024

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Melodic Metal, Symphonic Metal

Besucher: circa 250 Besucher

Setlisten:

Victorius

Induction

Terra Atlantica

Fatal Arrival Total T-Rex Terror Shuriken Showdown Mighty Magic Mammoth Katana Kingdom Rising Empire Of The Dragonking Dragonheart Dinos And Dragons Silent Symphony Night Of The Nuclear Ninja Victorious Dinogods Cosmic Space Commando Base God Of Roar (Zugabe) Super Sonic Samurai (Zugabe) Intro Born From Fire Fallen Angel Scorched I Am Alive Ignite The Fire Embers Set You Free A Call Beyond Medusa Drum Solo Go To Hell Queen Of Light Across The Sea Of Time Quest Into The Sky The Avenging Narwhal Age Of Steam The Scarlet Banners Sails In The Night Christmas On The Sea Guns And Drums Pirate Bay Atlantica Tower Of Salvation Venom Gate Oblivion Silent Sadness Genesis Of Narcosis

Zwischen den Tagen geht es statt auf die Couch in das ferne Leipzig. Victorius laden zu einer epischen Schlacht mit Dinos and Dragons ein, unterstützt von den atlantischen Kriegern Terra Atlantica, Tim Hansens neuem Line-Up von Induction und dem mir unbekannten Quartett Fatal Arrival. Bei diesem Package kann man nicht nein sagen und so werden kurz nach Weihnachten die Koffer gepackt und die Reise geht los. Das Power-Metal-Battle wird in Naumanns Tanzlokal ausgetragen. Ein Veranstaltungsort, gebaut im Jahr 1890. Aber in den großen Saal geht es nicht, sondern eine Etage höher, über der Gaststube, befindet sich unser Battlefield, wo die Dinos und Dragons schon warten. Ein großer Raum, in dem der Merch und die Garderobe untergebracht sind. Die Bar befindet sich einen Durchgang weiter zusammen mit dem Herzstück des Abends, der Bühne. Erst mal Getränke besorgen und das Merchandise checken. Hier kann man auch nach den Auftritten auf Tuchfühlung gehen mit den Kapellen, Fotos machen und alle seine Käufe und was man eventuell mitgebracht hat, signieren lassen. Es wird Zeit, sich vor der Bühne einzufinden. Fatal Arrival, der erste Act, sind eine lokale Band, die sich 2012 gegründet hat und gut befreundet sind mit den Mighty Ninjas von Victorius.

Sänger und Gitarrist Franz Gravefield unterstützt diese immer mal wieder an der Gitarre. Musikalisch sind die beiden Bands doch recht unterschiedlich unterwegs, findet man Fatal Arrival eher in den härteren Bereichen des Metals. Und auch angelehnt an klassischen Heavy Metal. Ich bin gespannt auf diesen Mix, der sich an diesem Abend doch hervorhebt, ist der Rest der Acts im Power Metal heimisch. Aber genug geredet, der Abend startet mit Fatal Arrival und Tower Of Salvation. Die Musik ist gut, die Stimme überzeugt mich noch nicht, schauen wir mal, wie es weitergeht. Venom Gate folgt ohne viel Umschweife und die ersten Reihen feiern mit. Auch wenn der Platz noch gefüllt werden kann, haben die, die da sind, viel Spaß und machen ordentlich Stimmung. Dafür gibt es auch zwei brandneue Songs auf die Ohren, Oblivion und Silent Sadness, der definitiv nicht leise ist. Ein letzter Song und der Auftritt ist zu Ende. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber mit der Stimme werde ich nicht ganz warm. Der eine oder andere hat bestimmt mit Fatal Arrival eine neue Band für sich entdeckt.

Nun wird emsig auf der Bühne umgeräumt, aufgeräumt und Platz geschaffen für eines der Nordlichter des Abends, Terra Atlantica. Die Band hat vor zwei Wochen ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert, herzlichen Glückwunsch! Mögen noch viele weitere Jahre folgen. Vom Publikum werden die Jungs schon mit Atlantica-Chören begrüßt und mit Across The Sea Of Time geht es los. Quest Into The Sky und Age Of Steam dürfen nicht fehlen. Sowohl auf als auch vor der Bühne ist die Stimmung prächtig und es wird geklatscht, gehüpft, mitgesungen und blankgezogen.

Die Zuschauer singen textsicher mit. Zur Feier des Jubiläums wird der erste komponierte und live gespielte Song von Terra Atlantica, Sails In The Night, vorgetragen. Es ist eine Mordsgaudi auf und vor der Bühne. Bei Pirate Bay wird sogar ein kleiner Fight vorgeführt zwischen Tristan und Dawid. Mit dem obligatorischen Atlantica endet leider dieser fantastische und sehr unterhaltsame Auftritt. Nicht nur die Stimmung war super, man hörte auch sehr gut die Entwicklung in Tristan Harders Stimme, teilweise deutlich tiefer als sonst und viel markanter. So kann es meiner Meinung nach gerne weitergehen. Ich freue mich auf weitere Auftritte.

Kommen wir nun nach der obligatorischen Umbauphase zu Induction. Dies ist der erste Auftritt in neuer Konstellation. Bis auf Timo Hansen und Dominik Gusch sind die restlichen Mitglieder neu in der Truppe. Gabriele Gozzi hat das Mikrofon übernommen. Manch einer kennt ihn vielleicht von Fallen Sanctuary. Der Finne Justus Sahlman spielt eine Gitarre und Markus ‘Maks’ Felber ist die neue Drumming Machine. Das Intro ertönt und die Band kommt nach und nach auf die Bühne. Die Jungs sind gut drauf und scheinen sich auf ihren allerersten Liveauftritt zusammen sehr gefreut zu haben. Dies merkt man deutlich. Das Zusammenspiel ist harmonisch und die Atmosphäre auf der Bühne ist mitreißend.

Gabriele Gozzis Stimme passt sehr gut, gefällt mir sogar ein Ticken besser als die von Craig Cairns. Ich freue mich schon auf ein komplettes Album dieser Konstellation. Der Song Medusa, der heute auch gespielt wird, liefert ja schon einen guten Vorgeschmack. Zurück zum Auftritt. Die Jungs liefern einen energiegeladenen und mitreißenden Auftritt hin. Alle singen mit, es werden Pommesgabeln und Fäuste in die Höhe gereckt und gesprungen und getanzt wie wild. Sei es bei Go To Hell oder Ignite The Fire oder auch beim Drumsolo. Leider endet auch dieser Auftritt und der Vorhang wird zugezogen.

Erst mal was trinken und dann heißt es warten auf Victorius. Triceratops Man und Raptor Guy bewachen den Vorhang und nach einer geschlagenen halben Stunde, die uns wie eine Ewigkeit vorkommt, ziehen die beiden endlich den Vorhang auf. Victorius haben an ihrem Bühnenbild gearbeitet. Nun gibt es Schilder mit Wappen und auch das Schlagzeug wurde aufgepeppt mit Raptorkrallen. Es geht gewohnt powervoll los mit Total T-Rex Terror. Davids markante Stimme beflügelt einen und die Stimmung ist super. Es wird genau da weitergefeiert, wo Induction aufgehört haben. Genau so muss es sein.

Heute sind mit Empire Of The Dragonking und Dragonheart zwei ältere Songs mit im Programm. Auch überraschend ist, dass mittendrin Silent Symphony gespielt wird. Deren einzige Ballade. Allerdings tut eine kleine Pause auch gut, besonders die Stimmbänder danken es einem. Danach geht es kraftvoll weiter mit der Night Of The Nuclear Ninja. Nach Cosmic Space Commando Base ist zum Glück noch nicht Schluss und es werden noch zwei Zugaben gespielt. Beim Super Sonic Samurai wird zum leuchtenden Katana gegriffen. Sehr schade, dass der Auftritt nun zu Ende ist, allerdings stehen die Jungs noch geduldig für Fotos und Autogramme und das eine oder andere Gespräch zur Verfügung.

Vielen Dank an die Bands für die genialen Auftritte, vielen Dank an all die Helfer im Hintergrund, sei es hinterm Tresen, bei der Sicherheit oder bei der Technik. Auch vielen Dank an die Veranstalter und an die Location. Das war ein superschöner Abend mit großartigen Bands. Zufrieden geht es nun zurück ins Hotel.