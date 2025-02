Epica: kündigen neues Album „Aspiral“ an und veröffentlichen Musikvideo zu „Cross The Divide“

Die Symphonic-Metal-Titanen Epica freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr 9. Studioalbum Aspiral am 11. April über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Der Albumtitel ist von der gleichnamigen Bronzeskulptur des polnischen Bildhauers und Malers Stanisław Szukalski aus dem Jahr 1965 abgeleitet und steht für Erneuerung und Inspiration – Schlüsselwörter, die Epica im Jahr 2025 definieren. In Szukalskis Werk ist jedes Detail ein Kunstwerk für sich, und es steckt immer mehr dahinter, als man zunächst denkt. Für die Band war dies die perfekte Analogie für die Entstehung des 9. Albums: Jeder Song steht für sich mit einer ganz eigenen Stimmung und Bedeutung, während sie sich gegenseitig zu einem monumentalen Werk verstärken.

Das Album mit dem atemberaubenden Coverartwork von Hedi Xandt (Rammstein, Ghost, Parkway Drive) ist ab sofort vorbestellbar. Die Sondereditionen enthalten sogar die BluRay- und Audio-Aufnahmen der gesamten monumentalen Symphonic Synergy-Performance in Amsterdam, die die Band 2024 mit einem Orchester und Chor aufgenommen hat.

Erneut in den Sandlane Studios aufgenommen und von Joost van den Broek fachmännisch abgemischt und produziert, enthält Aspiral elf neue Tracks.

Cross The Divide – Trackliste:

1. Cross The Divide

2. Arcana

3. Darkness Dies In Light – A New Age Dawns Part VII –

4. Obsidian Heart

5. Fight To Survive – The Overview Effect –

6. Metanoia – A New Age Dawns Part VIII –

7. T.I.M.E.

8. Apparition

9. Eye Of The Storm

10. The Grand Saga Of Existence – A New Age Dawns Part IX –

11. Aspiral

Wer einen weiteren Vorgeschmack auf die neuen Songs bekommen möchte, kann sich das Musikvideo der Band zur Up-Tempo-Hymne Cross The Divide hier ansehen, bei dem Kunststoff Regie geführt hat:

Verfügbare Formate:

– Collector’s Boxset, bestehend aus dem 5-Disc Earbook, exklusiver Picture Disc 2LP Vinyl und Epica-Münze

– 5-Disc Earbook, einschließlich der Aspiral CD & Instrumental CD, Live At The Symphonic Synergy Blu-ray & 2CD

– 2-Disc Digipak, einschließlich der Aspiral CD und Live At The Symphonic Synergy Blu-ray

– Jewelcase CD

– 2LP Gatefold Vinyl in verschiedenen exklusiven Farben

