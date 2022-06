Holy Dragons: kündigen ihr neues, 16. Album „Jörmungandr – The Serpent Of The World“ an

Die Heavy-Speed-Power-Metal-Band Holy Dragons ist bereit, mit einer neuen Veröffentlichung zurückzukehren! Jörmungandr – The Serpent Of The World – so der Albumname – erscheint am 1. Juli! Dies wird das 16. der kasachischen Band sein, das 5., das unter den Fittichen von Pitch Black Records veröffentlicht wird!

Die 12 Songs des Albums – weit entfernt von einem „Radio Edit“-Ansatz – fesseln den Hörer nach und nach mit einem Arsenal aus Geschwindigkeit, Melodien und Soli. Dies ist das zweite Album, bei dem Gitarristin Thora Thorheim auch Gesangsaufgaben übernimmt, wo sie ihre Stimme als Ergänzung zum instrumentalen Hintergrund so einsetzt, dass sie ziemlich einzigartig ist und sich von den heute üblichen weiblichen Metal-Vocals (Opern- oder Growling-Stil) unterscheidet. Thorheim singt auf eine eher unfeine und harsche Weise, wodurch die Songs rauer und explosiver und auf jeden Fall old-schooliger werden.

Jörmungandr – The Serpent Of The World wurde in den HDR Studios in Kasachstan von Jürgen Thunderson aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Album wird als CD, Streaming und digitaler Download auf https://www.pitchblackrecords.com erhältlich sein.

Über Holy Dragons

Holy Dragons wurden 1992 in der damaligen Hauptstadt Almaty (seit 1997 hat Astana Almaty als Hauptstadt Kasachstans abgelöst) von Jürgen Thunderson und dem Sänger Oleg „Holger“ Komaroff gegründet. Die Band wurde eine der (wenn nicht die erste) Metal-Band, die Kasachstan produziert hatte. Seitdem hat sich die Besetzung erheblich verändert, wobei Thunderson das einzige konstante Mitglied geblieben ist.

Das erste Demoalbum Halloween Night wurde 1996 aufgenommen, das später 1997 zu ihrem Debütalbum Dragon Steel weiterentwickelt wurde. Das talentierte Line-Up zeigte soliden Heavy Metal auf einer Platte, die die erste Metal-Platte war im Land überhaupt. Dragon Steel wurde die erste und letzte Veröffentlichung für den Sänger Anders Kaban, den Bassisten Gil Sheffield und den Schlagzeuger Simon, die jeweils durch Daniel Tron, Steven Drejko und Seva Sabbath ersetzt wurden. Das nächste Album Rock Ballads/Dragon Ballads brachte ein Musikvideo zum Song Christmas Time hervor und wurde unabhängig veröffentlicht, ebenso wie ihr drittes Album House Of The Winds im Jahr 1999. Zu diesem Zeitpunkt verließ Sabbath die Band und Thunderson bediente das Schlagzeug selbst.

Ein Jahr später veröffentlichten Holy Dragons ihr viertes Album Thunder In The Night über Dragonight Records. Die Platte enthielt einige solide Produktionsarbeiten, die einen viel klareren Sound darstellten als einige ihrer früheren Arbeiten. Im selben Jahr erschien die Demo-EP Warlock, gefolgt von Judgement Day im Jahr 2003. Das Album markierte den Beginn der russischsprachigen Periode in der Geschichte der Band und sah das Debüt des neuen alten Sängers Holger Komarov sowie ihr erstes LP als Trio. Die Entscheidung der Band, Russisch für Alben zu verwenden, zeigte sich erneut auf ihrem sechsten Album Twilight Of The Gods, das 2004 veröffentlicht wurde. Es erhielt einige der besten Rückmeldungen ihrer bisherigen Karriere, wobei einige Fans darauf hinwiesen, dass es ihr bestes Werk war.

Nach Judgement Day veröffentlichten Holy Dragons im selben Jahr zwei Alben. Tatsächlich wurden sowohl Obitel Vetrov als auch Polunochniy Grom (russischsprachige Versionen von House Of The Winds und Thunder In The Night) passenderweise am selben Tag, dem 31. Oktober, veröffentlicht. Nur vier Monate später veröffentlichten Holy Dragons ein sehr gut aufgenommenes Album, Wolves Of Odin. Es wurde dafür gelobt, einen düstereren Power Metal-Stil zu zeigen, der auf das nächste Album, Black Moon Rising, übertragen wurde, das einige hervorragende Rückmeldungen erhielt und mit dem Lob konkurrierte, das die Band für Twilight Of The Gods erhielt. Diese beiden Platten schienen Teil einer Trilogie von Fanfavoriten zu sein, die 2007 mit der Veröffentlichung von Labyrinth Of Illusions abgeschlossen wurde.

Nach dem nächsten Album Iron Mind traf Holger Komarov die Entscheidung, als Sänger der Band zurückzutreten. Später wurde er durch einen nur als The Zerstorer bekannten Frontmann ersetzt, der auf den Alben Runaway 12 und Zerstorer – The Chapters Of World War III auftrat. Dies sollte seine letzte Veröffentlichung mit Holy Dragons sein, da er bald darauf von Ian Breeg, einem Mitarbeiter der Rhapsody Of Fire-Mitglieder Oliver und Alex Holzwarth, ersetzt wurde. Im Oktober 2014 veröffentlicht das zypriotische Label Pitch Black Records ein neues Album namens Dragon Inferno. Bei diesem Album setzte die Band auf Gesangsexperimente – neben dem Hauptsänger Alexandr Kuligin waren auf diesem Album auch zwei Session-Sänger, Sergey Zubkov und Artemiy Ryabovol, zu hören. Das Album hat 11 Tracks, von denen vier auf den Singles Majestic 12 und Three Ways Of Genocide im Jahr 2012 mit Gesang von Ian Breeg veröffentlicht wurden. Die Veröffentlichung von Holy Dragon aus dem Jahr 2014 wurde vom Global Metal Apocalypse-Blog als „Kasachstan-Veröffentlichung des Jahres“ ausgezeichnet und mit dem Track Black Moon Rising in die Global Metal Apocalypse-Compilation GMA HQ 2014 aufgenommen.

Im Jahr 2015 wurde (als kostenloses Online-Distributionsformat) eine EP mit fünf Songs Dragon Inferno Outtakes veröffentlicht, die die abgelehnten Versionen der Songs des Albums Dragon Inferno enthielt. Am 15. April 2016 veröffentlichte die Band ein neues Album unter dem Namen Civilizator über Pitch Black Records. Der Gitarrist der Band Thora Thornheim alias Chris Caine debütierte im April 2015 als Sänger bei Live-Konzerten. Alexandr Kuligin, der noch nie live als Frontmann der Band aufgetreten ist, hatte sich nach der Veröffentlichung von Civilizator sanft verabschiedet. Im Herbst 2018 hat die Band die Aufnahme eines neuen Albums Unholy And Saints, das 2019 von Pitch Black Records veröffentlicht wurde, mit der für den Gesang verantwortlichen Person abgeschlossen.

Line-Up:

Chris „Thora Thorheim“ Caine – Gesang, Gitarre

Jürgen “Stratomaniac” Thuderson – Gitarre, Hintergrundgesang

Ivan Manchenko – Bass

Zabir Shamsutdinov – Schlagzeug

Holy Dragons online:

Facebook