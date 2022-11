Buchtitel: Heavy Kraut – Wie Der Heavy Metal Nach Deutschland Kam

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 304 Seiten

Genre: Metal, Musik, Dokumentation

Release: 14.10.2022

Autor: Frank Schäfer

Link: https://www.verlag-reiffer.de/

Verlag: Verlag Andreas Reiffer

Buchform: gebundenes Buch

ISBN-Nummer: 978-3-910335-72-1

Der deutsche Schriftsteller Frank Schäfer hat es wieder getan und am 14.10.2022 über den Verlag Andreas Reiffer ein Buch über unser Lieblingsthema, dem Heavy Metal, veröffentlicht. Der freie Autor wohnt in Niedersachsen und schreibt seit Jahren über harte Riffs und derbe Klänge. In diesem Jahr darf es Heavy Kraut für ihn richten. Heavy Kraut – Wie Der Heavy Metal Nach Deutschland Kam springt zurück in die Siebzigerjahre, als die Rockmusik immer angesagter wurde und sich die Krautrock-Szene in der Republik immer weiter verdichtete. Auf 304 Seiten greift Frank dieses Thema auf, um die frühen Anfänge nahezubringen. In der Phase, in der Led Zeppelin und Black Sabbath schon hohe Wellen schlugen, zogen bei uns in der Republik die kleinen Wolken von Accpet, Scorpions oder Birth Control auf, die dem Buch Heavy Kraut ein weiteres Gesicht geben.

Als Autor hat es Frank Schäfer geschafft, den damals beteiligten Grundsteinlegern ihre ganz persönlichen Geschichten aus den Rippen zu leiern. Spannend, historisch bedeutsam und unterhaltsam wird der Leser in ein oft unterschätztes Jahrzehnt gezogen. Das viel zu weit unterm Radar geführte deutsche Heavy Metal Kapitel erhält ein neues Gesicht, verknüpft Zusammenhänge und offenbart, dass es auch schon vor den glorreichen Achtzigern hoch her ging. Aus erster Hand bringen die Protagonisten Geschichten und Fakten auf den Tisch, die kaum einer kennt. Immer im Gespräch sind die Großen der Szene wie Deep Purple oder AC/DC und ihr Einfluss auf unsere heimische Szene. Beiträge von Oli John Roth, Stefan Kaufmann und dem Mastermind Udo Dirkschneider sorgen für Gänsehaut. Von der Musik leben zu können, war kaum möglich und die Hürden enorm, dennoch haben viele Acts durchgehalten. Die Belohnungen folgten meist Jahre später.