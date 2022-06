Filmtitel: The Sound Of Scars



Laufzeit: ca. 90 Minuten

Sprache: Englisch

Untertitel: Deutsch

Genre: Dokumentation, Musik

Release: 28.04.2022, 05.05.2022

Regie: Leigh Brooks



Link: www.soundofscars.com

Produktion: Firebelly Films Limited

Schauspieler: Mina Caputo, Alan Robert, Joey Zampella

Seit dem Frühsommer steht The Sound Of Scars, die Dokumentation der Metal-Kultband Life Of Agony, über diverse Kanäle zur Verfügung. Die Regie führte Leigh Brooks und schließlich bringt uns Firebelly Films Limited den Streifen in die eigenen vier Wände. In ca. 90 Minuten geht es, wie man schon erahnen kann, um die Lebensgeschichte bzw. Geschichten von Life Of Agony und den einzelnen Musikern. Nicht nur der grandiose Aufstieg Anfang der Neunziger ist ein Thema, als die beiden Alben River Runs Red und Ugly die Grundsäulen schufen. Der ganz große Durchbruch gelang mit Soul Searching Sun und führte die Truppe in den Olymp der Szene. Unter gleicher Flagge wie das letzte Studioalbum The Sound Of Scars kann man seit wenigen Wochen auf das Bildmaterial blicken.

Thematisch greift The Sound Of Scars häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch in Kombination mit der Abhängigkeit sowie Depressionen auf. Ebenso im Blickpunkt ist die Geschlechtsumwandlung von Leadsängerin Mina Caputo. Mina ist die allererste transsexuelle Sängerin des Genres und durchleuchtet viele sehr persönliche Momente. Das Leben mit und um Life Of Agony bietet ohne Probleme genug Zündstoff, um die 90 Minuten mit Leben zu füllen.