Time For Metal: präsentiert das Metal Colonia Fest 2022

Time For Metal ist stolz, als Medienpartner das Metal Colonia Fest 2022 präsentieren zu dürfen. Wir freuen uns schon jetzt auf einen ganz besonderen Tag am 3. September 2022.

Hier die Pressemitteilung des Veranstalters zum Metal Colonia Fest:

Am 3. September, nach endlos erscheinenden zwei Jahren Zwangspause, geht das Metal Colonia Fest zum zweiten Mal im Club Volta in Köln an den Start. Das Event wird von einem erfahrenen Duo organisiert: PY Fisher, Sänger und Gitarrist von Sic Zone, der bereits seit den 90er-Jahren regelmäßig Festivals macht und Pete Rode, Gitarrist von Mortal Peril, der ebenfalls seit über 20 Jahren als Veranstalter tätig ist. Zehn größtenteils lokale Acts aus allen möglichen Spielarten des Metals, von Gothic über Hardrock und Power-Metal bis zu Death-Metal werden im September die Bühne fachgerecht zerlegen. Das ganze Paket wird angeboten zu Party-Preisen wie in den 90ern. Der Eintritt kostet 16 Euro im Vorverkauf und 0,5 l Bier gibt es für 3,50 Euro. Das Prinzip lautet von der Metal-Szene für die Metal-Szene. Der Club Volta befindet sich in Köln Mülheim auf der schääl Sick des Rheins und bietet Platz für 450 Metalheads. Der Club hat einen Biergarten, eine große Bühne und außerdem, ein nicht unwesentlicher Punkt, eine Theke, die sich fast über die ganze Breite der Halle erstreckt.