Presented by TFM.rocks: A Night Outta Hell am 10.06.2023 im Kubana Live Club Siegburg

Am 10.06.2023 wird es im Kubana Live Club in Siegburg höllisch heiß! Mit Sober Truth, Bad Butler und Sic Zone erwarten euch gleich drei Bands zu besonderen Liveshows. Time For Metal ist stolz, euch dieses Event präsentieren zu dürfen!

Bad Butler (Heavy Metal – Saarbrücken)

Steht für eine Saarbrücker Metalformation, geradeheraus und „straight in your face“. Kraftvoller Gesang, energiegeladenes Riffing und ein treibender Rhythmus komplettieren das musikalische Gesamtpaket. Zahlreiche Gigs auf vielen Bühnen quer durch die Republik kann sich die Band mittlerweile zuschreiben. Spätestens nach dem Gewinn des Future Rock Contests 2018 und dem dazu gehörenden Radioauftritt bei den Rocktalents, einem Classic Rock Radio Format, steht fest: „Bad Butler…rocken einem das Hirn aus dem Schädel“ (Der Lange − Moderator).

Sober Truth (Goove Metal – Siegburg)

Unermüdlich geht diese Band ihren Weg. Denn auch mit ihrem aktuellen Album Laissez Faire, Lucifer! haben die vier Musiker/innen viele neue Herzen erobert und sich in ihre treue Fanfamily noch tiefer eingegraben. Da wackelt nix. Auch nach 16 Jahren Bandgeschichte eine der spannendsten Underground Bands, die in komplett authentischer Weise ihre Liebe zu Sober f.. Truth nicht nur auf der Bühne frönt. My Life! Treibende Refrains und vielseitiger Gesang mitsamt derber Shouts kommen hier zur Geltung! Ein druckvolles Schlagzeug, wilde Gitarren-Tappings, Clean Parts usw., die Palette ist auch 2023 bei Sober Truth ziemlich breit. Die treffsicher gezielte Diversität in den Tracks ist ihr Markenzeichen!

Sic Zone (Industrial Groove Metal – Köln)

„Schon 15 Minuten Sic Zone am Tag helfen gegen schädliche Einflüsse von außen.“ Und warum so sic(k)? Sic Zone setzen sich mit der eigenen Identität auseinander und reflektieren persönliche Erfahrungen – ganz gleich, ob positiver oder negativer Natur. Sie lehnen sich gegen Meinungsmacher und Volksverdummung auf und haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mitmenschen musikalisch wachzurütteln. In den ausdrucksstarken Songs wird nichts beschönigt, sondern nackte Emotionen werden ungefiltert nach außen gebrüllt. Die Band will sich mit den Besuchern auf einen inspirierenden Trip begeben und setzt alles daran, die Menschen entsprechend in Ekstase zu versetzen. Innovative Musik und ein Lebensgefühl, das den Zeitgeist trifft – willkommen in der Sic Zone!

Ihr solltet das Event in Siegburg auf keinen Fall verpassen. Also ab in den Kubana Live Club am 10.06.2023. Einlass ist 19:30 Uhr. Karten kosten im VVK 20,00 Euro und an der AK 25,00 Euro.

Tickets gibt es hier:

Eventim

Taktart