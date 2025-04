King Garcia: Album „Hamelin“ ist jetzt erhältlich – neues Video zu „Closer“ veröffentlicht

Am 18. April wurde das mit Spannung erwartete Album, Hamelin, der griechischen instrumentalen Progressive Rock-Band King Garcia veröffentlicht, das jetzt über ViciSolum Productions erhältlich ist. Um die Vorfreude auf dieses musikalische Fest zu steigern, veröffentlichte die Band im Vorab auch ein neues Video zum Track Closer, das hier angesehen werden kann:

Zur Bedeutung des Albums äußerten sich King Garcia mit den Worten: „Hamelin album is for everyone out there living, in communities infested with all types of rats: politicians, aggressors, patriarchs and religious saviors. It is the sound of the distilled emotion of what has happened in our lives. We hope you can join us on this trip, we hope you feel safe and welcome to be yourselves. Let the Pied Piper guide us to the other side.“

King Garcia ist ein Quartett, das sich ausschließlich durch instrumentale Musik ausdrückt. Die Band wurde im Oktober 2019 gegründet und besteht aus den Mitgliedern Kostas (ex-Mother of Millions), Kamil (POEM), Kornilios (Tardive Dyskinesia) und Alex (Bandallusia), die alle bedeutende Erfahrungen aus ihren anderen musikalischen Projekten mitbringen. Die Band kreiert instrumentale, cineastische Musik, die von beruhigend und warm bis hin zu dunkel und atmosphärisch reicht und letztendlich ein Gefühl der Hoffnung vermittelt.

Die Trackliste zu Hamelin findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

Hamelin ist jetzt über ViciSolum Productions erhältlich und wurde von Hector D. produziert, gemischt und gemastert. Die Aufnahmen fanden in den Noisy King Music Residence und Eightyard Studios statt. Das Album kann hier erworben werden.

Gastmusiker:

Konstantinos Lazos – Gaida, Kaval

Iakovos Molybakis – Schlagzeug

King Garcia sind:

Alex Orfanos – Trompete und Klarinette

Kamil Kamieniecki – Schlagzeug

Kornilios Kiriakidis – Bass

Kostas Konstantinidis – Gitarre

King Garcia online:

https://kinggarcia.gr/

https://www.facebook.com/kinggarciaband

https://www.instagram.com/kinggarciaband