Signeri: kündigen neues Album an und veröffentlichen erste Single „Darkness Embrace“

Die schwedische Dark Metal-Band Signeri hat ihr selbstbetiteltes Debütalbum angekündigt, das am 13. Juni über ViciSolum Productions veröffentlicht wird. Um die Vorfreude zu steigern, hat die Band die intensive erste Single Darkness Embrace veröffentlicht, die jetzt auf allen gängigen digitalen Plattformen verfügbar ist.

Signeri – Tracklist:

1. Darkness Embrace

2. Legion Strong

3. Setting Fire To Worthless

4. Häxa

5. Shedding Skin

6. Nightfire

7. The Sulphur Brigade (Of The Morning Star)

8. Hills Painted Red

Signeri, die aus den schattigen Wäldern von Dalarna, Schweden, stammt, ist eine vierköpfige Band mit einer unstillbaren Sehnsucht nach den dunklen Künsten und dem Okkulten. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum ist eine fesselnde Reise in die Tiefen von Verzauberung und Dunkelheit. Mit einem Sound, der brutale Härte und eindringliche Schönheit meisterhaft miteinander verwebt, laden Signeri dazu ein, einen mystischen und bedrohlichen Pfad zu beschreiten, auf dem Licht und Schatten miteinander verschmelzen. Ihre Musik, eine bezaubernde und zugleich unheimliche Mischung aus überirdischen Melodien und drückender Schwere, wird euch durch ein Reich führen, das sowohl verführerisch als auch furchterregend ist, während sie ihre einzigartige Sicht auf dunklen, mystischen Metal offenbaren. Bereitet euch darauf vor, von der unheimlichen Anziehungskraft von Signeri gefesselt und eingenommen zu werden, einer Band, die bereit ist, ihren Stempel auf der Metal-Landschaft zu hinterlassen, mit einer Atmosphäre, die ebenso bezaubernd wie ominös ist.

Signeri sind:

Michael Brander – Gesang, Bass

Ulf Olars – Gitarre

Lars Bergfält – Gitarre

Jonas Arnberg – Schlagzeug, Blechbläser und Orgeln

