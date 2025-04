Dawn Of Ashes: veröffentlichen neue Single „Hypertensive Crisis“ aus dem kommenden Album

Dawn Of Ashes wurde zu Beginn des neuen Jahrtausends von Kristof Bathory in Los Angeles gegründet. Der gewählte Bandname deutet auf „den Anfang des Endes“ hin. Die Gruppe entstand aus den Genres Industrial und Aggrotech, bevor sie sich in die Bereiche Blackened Metal und Extreme Industrial weiterentwickelte. Seitdem ist Bathory mit seiner Band eine unermüdliche Kraft, die die Grenzen extremer Musik über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder neu definiert hat.

Nach einem kürzlichen Umzug nach Dänemark kehrt Dawn Of Ashes mit dem kommenden neuen Album Infecting The Scars zu seinen Aggrotech-Wurzeln zurück und bringt gleichzeitig ein neues Maß an Intensität und Reife mit sich. Das Album markiert eine Wiedergeburt, die die rohe, ungefilterte Aggression der Vergangenheit mit einem verfeinerten und weiterentwickelten Sound verbindet. Lyrisch und klanglich erreicht es eine Ebene, auf der die Songs nicht mehr nur Hymnen der Zerstörung sind, sondern vielmehr eine Erkundung psychologischen Horrors, innerer Dämonen und der Narben, die die brutalsten Momente des Lebens hinterlassen.

Diese Evolution verkörpert die erste Single des Albums, Hypertensive Crisis, die von Bathory als bewusster Versuch beschrieben wird, „die Nostalgie unserer frühen Ära zurückzuerobern und sie nahtlos mit frischen, modernen Elementen zu verbinden. Evolution und Reife – sowohl im Sound als auch in den Texten – sind entscheidend für den kreativen Prozess. Künstlerisches Wachstum hat es diesem Projekt ermöglicht, tiefer zu gehen und bedeutungsvollere Texte zu liefern, die Horror durch die Linse der Psychose hervorrufen. Dieser Song ist ein perfektes Beispiel und zeigt eine vollendete Version unseres klassischen Sounds, neu interpretiert mit einer neuen Intensität und Tiefe.“

Seht euch das Video zu Hypertensive Crisis hier an:

Der Umzug nach Dänemark ermöglicht es Dawn Of Ashes zudem, seine Reichweite zu erweitern und die intensiven Live-Auftritte der Gruppe in neue Gebiete zu bringen. Derzeit werden europäische Tourdaten geplant, ebenso wie Auftritte in Mexiko, die einen globalen Übergriff von Chaos und Horror versprechen.

Infecting The Scars – Tracklist:

1. Intro – Made In Hell

2. Infecting The Scars

3. Bone Saw (feat. Alien Vampires)

4. Visceral Rage

5. Hypertensive Crisis

6. Coma Maker

7. Masochism

8. Faith Desecration

9. Throne Of Misanthropy

10. Outro – Existential Despair

