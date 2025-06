Dawn Of Ashes: neues Album „Infecting The Scars“ ist am 06.06. über Metropolis Records erschienen

Mit dem brandneuen Album Infecting The Scars, das am 6. Juni über Metropolis Records erschienen ist, kehren Dawn Of Ashes zu ihren Aggrotech-Wurzeln zurück und stoßen gleichzeitig mit einem neuen Maß an Intensität und Reife vor. Es ist eine Wiedergeburt, die die rohe, ungefilterte Aggression der Vergangenheit mit einem verfeinerten und weiterentwickelten Sound verschmilzt. Textlich und klanglich erreichen sie ein Niveau, bei dem die Songs nicht mehr nur Hymnen der Zerstörung sind, sondern vielmehr eine Erforschung des psychologischen Horrors, der inneren Dämonen und der Narben, die die brutalsten Momente des Lebens hinterlassen.

