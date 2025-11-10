Aesthetic Perfection: kehren mit neuer Single/Video „We Bring The Beat“ zurück

Eine neue Ära beginnt: Aesthetic Perfection ist offiziell zurück bei dem unabhängigen Berliner Plattenlabel Out Of Line Music und startet dieses neue Kapitel mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single und ihrem Musikvideo We Bring The Beat.

Seht euch das Musikvideo hier an:

Hört euch We Bring The Beat hier an: https://aestheticperfection.lnk.to/webringthebeat

Nach mehreren Jahren auf eigenem Weg kehren Aesthetic Perfection zu Out Of Line Music zurück, dem Label, auf dem viele ihrer prägenden Veröffentlichungen erstmals Gestalt annahmen. Was als fruchtbare frühe Partnerschaft begann, entwickelt sich nun zu etwas noch Stärkerem – einer erneuerten Allianz, die auf kreativer Freiheit, einer gemeinsamen Vision und gegenseitigem Respekt basiert.

Angeführt vom in Los Angeles geborenen und in Österreich lebenden Mastermind Daniel Graves haben Aesthetic Perfection in den letzten zwei Jahrzehnten die Industrial-Pop-Landschaft neu definiert. Durch die Verschmelzung von elektronischer Aggression mit eingängigen Melodien haben sie sich einen ganz eigenen Stil geschaffen, der sich gleichermaßen für den Club, die Moshpit oder die Pop-Charts eignet.

Von Underground-Kulthelden zu arena-tauglichen Innovatoren – Aesthetic Perfection hat sich eine äußerst treue weltweite Fangemeinde aufgebaut. Im Laufe von sieben Studioalben, Dutzenden von Singles und unermüdlichen Tourneen haben sie Genregrenzen eingerissen, mit Künstlern aus dem gesamten Spektrum der alternativen Musik zusammengearbeitet und sich als eine der visionärsten Bands der heutigen Industrial- und Elektronikmusik etabliert.

Die Kollaborationen der Band lesen sich wie ein Who’s Who der alternativen Kultur: Richard Z. Kruspe, Rhys Fulber, Sean Beavan, Jinxx, Celldweller und viele mehr. Ihr DIY-Spirit und ihre furchtlose Kreativität führten zu dem ambitionierten Projekt „12 Singles in 12 Months“, der gefeierten EP Bad Vibes und ausverkauften Tourneen auf beiden Seiten des Atlantiks.

Derzeit unterstützen Aesthetic Perfection Till Lindemann auf seiner großen Meine Welt-Europa-Arena-Tournee und geben dabei auch ausgewählte Headliner-Shows. Die Termine findet ihr hier.