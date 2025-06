16Volt: veröffentlichen Neuauflage Ihres Debütalbums „Wisdom“ (1993) als LP

Mit Wurzeln, die bis in die frühen Tage des Industrial-Rock-Genres zurückreichen, haben 16Volt seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich in verschiedene verwandte Genres übergegriffen und sich dabei eine bedeutende weltweite Fangemeinde erhalten. Gruppengründer, Songwriter, Leadsänger, Programmierer und Rhythmus-Gtarrist Eric Powell unterzeichnete 1991 seinen ersten Plattenvertrag, als er noch ein Teenager war, und veröffentlichte 1993 sein Debütalbum Wisdom.

Eine neu gemasterte Version von Wisdom erscheint nun zum ersten Mal auf LP, in einer auf 300 Exemplare limitierten, gelben Vinyl-Edition. Dazu gibt es eine Download-Karte mit fünf Bonustracks, die bereits auf Streaming-Diensten verfügbar sind.

Wisdom (Re-Issue)- Trackliste:

Side A

1. Motorskill

2. Wisdom

3. Head Of Stone

4. Filthy Love Of Fire

Side B

1. Hand Over End

2. Will

3. Dreams Of Light

4. Downtime (Part One)

Das Originalalbum wurde im Chicago Trax Recording Studio (Chicago, Illinois) und den Whitehorse Studios (Portland, Oregon) aufgenommen und von Powell zusammen mit Dave „Rave“ Ogilvie (Skinny Puppy, Nine Inch Nails) und Keith „Fluffy„ Auerbach (Ministry) produziert.

Ein brandneues Album von 16Volt wird derzeit für die Veröffentlichung im Juli 2025 über Metropolis Records vorbereitet.

Auf Wisdom folgten in den 90er Jahren die Alben Skin (1994) und LetDownCrush (1996), bei denen Powell erneut mit Ogilvie und Auerbach sowie Jeff „Critter“ Newell (Ministry, Angels & Airwaves, Blink-182) und Gastmusikern wie William Tucker (Ministry), Marc LaCorte (Schecter Guitars) und Bryan Black (Black Asteroid) zusammenarbeitete. Die Band wurde von der Kritik gelobt und erreichte die Spitzenposition in den US-Alternative-Charts, tourte ausgiebig und unterschrieb einen Major-Vertrag mit Mercury Records.

Der Produzent Bill Kennedy (Nine Inch Nails, Megadeth, Sepultura, Mötley Crüe) wurde angeheuert, um bei der Produktion von SuperCoolNothing (1998) zu helfen, bei dem Filmkomponist Joseph Bishara (Insidious, The Conjuring, Marylin Manson, Danzig), Chris Vrenna (Nine Inch Nails), Mike Peoples (Skrew) und Kraig Tyler (Crazytown) mitwirkten, aber die Gruppe fand sich mitten in einem Rechtsstreit wieder, als ihr Label von Seagram gekauft wurde. In einem genialen Schachzug kaufte Powell die Rechte zurück und schloss einen Deal mit Sony ab, um das Album in das Playstation-Spiel Primal einzubinden sowie eine europäische 2xCD-Veröffentlichung, die sowohl das Album als auch das Spiel enthielt.

Mitte der 00er Jahre unterschrieben 16Volt bei Metropolis Records und veröffentlichte die Alben FullBlackHabit (2007), American Porn Songs (2009) und Beating Dead Horses (2012), auf denen Gäste wie Paul Raven (Ministry, Killing Joke, Prong), Steve White (KMFDM) und Bildeaux (Lance Herbstrong) sowie der Mixer Shaun Thingvold (Strapping Young Lad, Lamb Of God) zu hören waren.

16Volt online:

https://www.facebook.com/16volt

https://www.instagram.com/16volt/