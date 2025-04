The Birthday Massacre: kommen im Oktober 2025 nach Deutschland

The Birthday Massacre haben ihr neues Album Pathways über Metropolis Records veröffentlicht. Das Album, das bereits zahlreiche hervorragende Kritiken erhalten hat, enthält die aktuellen Singles Sleep Tonight und All Of You, die von der treuen Fangemeinde begeistert aufgenommen wurden.

Zusätzlich wurde eine 13-tägige UK-Tour, die am 24. Oktober beginnt, bestätigt. Weitere Informationen zu den Veranstaltungsorten und Tickets für beide Touren sind HIER! zu finden.

21.04.2025 Tampa, FL – Orpheum

22.04.2025 Atlanta, GA – Masquerade

23.04.2025 Asheville, NC – The Orange Peel

25.04.2025 Virginia Beach, VA – Elevation 27

26.04.2025 Baltimore, MD – Soundstage

28.04.2025 Washington, DC – Union Stage

29.04.2025 Mechanicsburg, PA – Lovedrafts Brewing

01.05.2025 Boston, MA – Paradise Rock Club

02.05.2025 Parsippany, NJ – Dark Force Fest

03.05.2025 Toronto, ON – Velvet Underground

04.05.2025 Montreal, QC – Foufounes