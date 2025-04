Knocked Loose: kündigen Headliner-Shows für Juni und Juli in Deutschland an

Erst im März ging für Knocked Loose die bis dato größte Headline-Tour durch Europa und Großbritannien erfolgreich über die Bühne. Jetzt geben die Hardcore-Shootingstars weitere Headliner-Tourdates für Juni und Juli in Wiesbaden, Münster und Hamburg bekannt.

Mit ihrem aktuellen Album You Won’t Go Before You’re Supposed To (2024) absolvierten sie bereits zwei ausverkaufte US-Headline-Touren und begleiteten kürzlich die Metal-Legenden Slipknot auf Tour. Bei den Grammy Awards 2025 waren Knocked Loose für Suffocate (feat. Poppy) in der Kategorie Best Metal Performance nominiert.

Knocked Loose live:

Support: Split Chain, Pain Of Truth

24. Juni 2025 Wiesbaden (DE) Schlachthof Wiesbaden

30. Juni 2025 Münster (DE) Skaters Palace

02. Juli 2025 Hamburg (DE) Große Freiheit 36

Über Knocked Loose:

Das Quintett aus Kentucky, das 2014 seine Debüt-EP Pop Culture auf den Markt brachte, hat in den letzten 10 Jahren bedingungslos an seinem aufrichtigen Songwriting und Musikalität gefeilt. 2016 veröffentlichten Knocked Loose ihr Debütalbum Laugh Tracks, auf dem der Song Counting Worms zu hören ist. 2019 folgte ihr zweites Album A Different Shade Of Blue, auf dem sich die Band weiter in Richtung härterer und anspruchsvollerer Klänge bewegte. Knocked Loose bestehen aus Sänger Bryan Garris, den Gitarristen Isaac Hale und Nicko Calderon, Bassist Kevin Otten und Schlagzeuger Kevin „Pacsun“ Kaine. Für ihr aktuelles Album You Won’t Go Before You’re Supposed To wurde die Band vielfach von der Presse gelobt. Die von Drew Fulk (Disturbed, Lil Peep, Motionless In White) produzierte Platte enthält die Singles Suffocate (feat. Poppy), Blinding Faith und Don’t Reach For Me.