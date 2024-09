Black Curse: kündigen neues Album an

Black Curse enthüllen ersten Song aus dem kommenden Album Burning In Celestial Poison, das am 25. Oktober 2024 über Sepulchral Voice Records veröffentlicht wird.

„Behold ye disciples of sepulchral darkness, with utmost pride we annunciate Black Curse´ sophomore album, entitled Burning In Celestial Poison, to be released internationally on the 25th of October 2024.“

„Four years have passed since Endless Wound left stigmatas on mankind, but be sure, the quartet will cut even deeper now. Burning in Celestial Poison is not only a statement and lesson in audio-violence, it is a 44 minutes long manifest of radical Death Metal causing mental lacerations and chaos! A record supposed to shock, because of its ecstatic ruthlessness and massive fanatical malevolence, hovering deep below the compositions. It opens the doors to a world that is so unbelievable vast, that you risk to lose yourself in it, its depths defy exegesis.“

Seht euch das Video zur ersten Single Trodden Flesh hier an:

Vier Flüche sind in vier Hymnen von absoluter Todesmagie verwoben, die euch in den schwarzen Abgrund des großen Göttlichen führen werden.

Burning In Celestial Poison ist wahrhaftig ein gequältes infernalisches Inneres, das zersplittert und in der Dunkelheit des Physischen wieder zusammengefügt wird. Extreme Intensität, die grausam auf die Seele gerichtet ist, um den Geist auszulöschen.

Das Album wurde erneut von Meister Arthur Rizk produziert, der mit seiner außergewöhnlich dichten und zerstörerischen Produktion alle Erwartungen durchbricht. Burning in Celestial Poison klingt wie mit der Magie, den Formeln, Codes und Schlüsseln einer jenseitigen Welt erschaffen.

Um die dunkle Erhabenheit dieses Albums zu verstehen, müssen vielleicht andere Perspektiven berücksichtigt werden, die noch nicht richtig definiert sind. In unserer Welt wird es von denjenigen als hässlich und bedrückend empfunden werden, die nicht in der Lage sind, sich seinen glorreichen Tiefen hinzugeben. Es bricht absichtlich mit den modernen Hörgewohnheiten (und vermeidet alle Regeln der Songlänge und -struktur) und erzielt das beste Ergebnis, wenn es in der Dunkelheit und bei maximaler Lautstärke erlebt wird.

Burning in Celestial Poison mäandert und endet mit einem prophetischen Gebrüll, das sicherlich aus der Welt stammt, der wir uns stellen müssen, nämlich der Welt im Feuer.

Morte, Morte, Morte

Die Trackliste von Burning in Celestial Poison findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

12″ LP /CD / Digipak /MC/ Merch- (Pre-Order)

https://www.hrrecords.de/SEPULCHRAL-VOICE_1

Digital (Pre-Order)

https://blackcurse-svr.bandcamp.com/

Bandcamp

https://blackcurse-svr.bandcamp.com/track/trodden-flesh