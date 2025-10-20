Love As Arson: veröffentlichen „Control“ – Das erste Kapitel ihrer kommenden EP

Die malaysische Band Love As Arson meldet sich eindrucksvoll zurück: Mit ihrer neuen Single Control, die am 22.08.2025 erschienen ist, eröffnen sie das erste Kapitel ihrer kommenden EP, die im Laufe des nächsten Jahres vollständig veröffentlicht werden soll.

Nach dem gefeierten Vorgänger Amber City präsentiert sich Control als intensiver, emotionaler Song, der die rohe Energie des Punk der 2000er mit den dunkleren Nuancen des Post-Hardcore verbindet. Das Ergebnis ist ein kraftvolles Stück Musik, das Themen wie Widerstand, Verzweiflung und den Kampf um Selbstbeherrschung in den Mittelpunkt stellt.

Der offizielle Lyric-Clip begleitet den Song mit eindrucksvollen, traumähnlichen Bildern, die den inneren Konflikt und das Ringen mit sich selbst visuell einfangen. „Control handelt davon, sich der Seite in dir zu stellen, die aufgeben will – und sich trotzdem dazu zu entscheiden, weiterzustehen,“ erklärt die Band.

Mit Control zeigen Love As Arson einmal mehr, dass sie zu den spannendsten Stimmen der alternativen Musikszene Südostasiens gehören – ehrlich, kompromisslos und voller Herzblut.