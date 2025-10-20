Ava Toton: Rückkehr mit neuer Single „Phoenix“

Die erst 16-jährige Gitarristin, Sängerin, Songwriterin und Produzentin Ava Toton sorgt erneut für Aufsehen in der Metal-Szene. Schon mit fünf Jahren griff sie zur Gitarre, schrieb und veröffentlichte eigene Songs, noch bevor sie ein Teenager war. Heute präsentiert sich Ava als reife, genreübergreifende Künstlerin mit einem kompromisslosen, energiegeladenen Sound.

Nach einer kreativen Pause, in der sie ihre Fähigkeiten in Songwriting und Musikproduktion verfeinerte, meldet sich Ava nun mit voller Wucht zurück. Ihre neuen Tracks Phoenix und Decay markieren den bislang härtesten und ausgereiftesten Abschnitt ihrer Solokarriere – eine Symbiose aus Nu-Metalcore, emotionaler Tiefe und technischer Präzision.

Kritiker loben die Songs als „dynamisch“, „raffiniert produziert“ und „voller emotionaler Wucht“. Besonders hervorgehoben werden die kraftvollen Gitarrenriffs, das ausgewogene Zusammenspiel von Melodie und Härte sowie die gekonnt geschichteten Vocals, die den Songs eine beeindruckende Intensität verleihen.

Bevor Ava zusammen mit Derek Romero die Band Cataclysmic gründete, veröffentlichte sie bereits zwei EPs – A.V.A. und Charm School Dropout – sowie die Singles Embers und Like A Girl. Mit Cataclysmic feierte sie im Juli 2025 das Debüt des Songs Death Is Just A Doorway.

Mit Phoenix, Decay und kommenden Projekten schlägt Ava Toton nun ein neues Kapitel auf. Ihr Sound ist dunkler, reifer und kompromissloser – eine klare Vision, die sowohl ihre Solokarriere als auch die zukünftige Entwicklung von Cataclysmic prägen wird.