Sandstorm: präsentieren neues Album “ Dungeon Of Death“

Dying Victims Productions präsentiert stolz das brandneue Mini-Album Dungeon Of Death der kanadisch-schwedischen Band Sandstorm, das am 12. Mai auf CD und 12″-Vinyl erscheint.

Stellt euch drei schwarz gekleidete Krieger vor, die mit erhobenen Waffen und donnerndem Getöse über euch auf das Schlachtfeld zugaloppieren … doch statt eines schnellen, gnadenlosen Todes erwartet euch der mitreißende Heavy Metal von Sandstorm!

Das Format passt perfekt zum Power-Trio, denn ihre Wucht wird noch verstärkt und verleiht ihrem ansonsten eher gemächlichen Marsch- und Galoppstil eine zusätzliche Direktheit. Im Vergleich zu den Vorgängern rückt Dungeon Of Death die Rock-’n‘-Roll-Wurzeln des alten Heavy Metal noch stärker in den Vordergrund. Und in Kombination mit dem klareren Produktionsstil – warm, vintage und fast wie eine Zeitreise aus dem Jahr 1982 – entsteht aus diesem Album eine gewisse mystische Atmosphäre … und mit ihr die Macht des mittelalterlichen Metal! Sandstorm erwecken euch wieder zum Leben!

Dungeon Of Death – Trackliste:

Dungeon Of Death Slave To Sin Death After Life Close Combat Storm The Gate The Bird

Das Artwork entstand in Zusammenarbeit mit Johan Bjorck.

Sandstorm wurde 2017 von den schwedischen Brüdern Stevie Whiteless und Reptile Anderson gegründet und durch den kanadischen Schlagzeuger PJ „The Butcher“ LaGriffe ergänzt. Inspiriert vom schwedischen Underground-Metal, der NWOBHM, glänzenden Nieten und schwarzem Leder, verkörpern Sandstorm perfekt, was echten Heavy Metal ausmacht. Seit den Doppelveröffentlichungen von Time To Strike (2019) und Desert Warrior (2021), die beide von Dying Victims international gefeiert wurden, sehnen sich wahre Metaller nach einem neuen Album – und es scheint, als wurden eure Gebete mit diesem weiteren Mini-Album, Dungeon Of Death, erhört!

Sandstorm Besetzung:

Reptile Anderson – Bass, Gesang

P.J. „The Butcher“ La Griffe – Schlagzeug

Stevie Whiteless – Gitarre, Gesang