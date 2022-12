Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 19

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

The Halo Effect – A Truth Worth Lying For | Melodic Death Metal

Ich bin übers Podcasten zugekommen. Das Jahr bestand aus vielen Hochs und einigen Tiefs. Stressig, aber schön. Global betrachtet allerdings katastrophal.

Der Song hat mich zurück zum Melodeath gebracht. Feiere das Genre seitdem wieder.

Gojira – Our Time Is Now| Death Metal

Die Band rief dazu auf, zu teilen, wofür man in dieser Welt steht. Lässt mich an meine eigenen Werte denken.

Æries – Crystals| Metalcore

Mein Einstieg in die Band. Danach Sucht.

Electric Callboy – Spaceman| Metalcore

Party, Party, Party.

We Came As Romans – Doublespeak | Metalcore

Das Innovativste, was ich dieses Jahr gehört habe.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

We Came As Romans – Darkbloom | Metalcore

We Came As Romans schaffen Innovationen und das nicht nur in einem Song. Ein Album, das durchweg Spaß macht! Andere Bands können sich hier inspirieren lassen.