Keep Of Kalessin: legen „Reptillian“ neu auf

Hoch in den verschneiten norwegischen Bergen arbeiten Keep Of Kalessin an ihrem kommenden siebten Album. Während sich die Band darauf vorbereitet, ihrer geschätzten Diskografie im Jahr 2025 ein weiteres fantastisches Werk hinzuzufügen, feilen sie heute an einem weiteren ihrer Kronjuwelen.

Nachdem ihnen die kolossale Ehre einer Spellemannprisen-Nominierung für ein weiteres, kürzlich neu aufgelegtes Album zuteil wurde, könnten sich selbst kampferprobte Metaller, die sie durch Zeiten des Krieges begleitet haben, gefragt haben, ob Keep Of Kalessin ihren Höhepunkt auf dem Schlachtfeld erreicht haben. Doch mit Reptilian haben sich diese lebenden Legenden zu wahrhaft epischen Extremen aufgeschwungen. Das Album kletterte nicht nur bis auf Platz 2 der norwegischen Albumcharts. The Dragontower krönte Keep Of Kalessin als erste Extrem-Metal-Band, die Norwegen beim Eurovision Song Contest vertrat.

„At the time, Reptilian was for sure our biggest production“, sagt Arnt Obsidian von Keep Of Kalessin. „The effort put into this album was intense and there were times I felt I had taken on too much with such a limited budget. Even Daniel Bergstrand freaked out when I gave him 48 tracks of just guitars on some parts using the guitars as a full symphony orchestra. This, plus choirs, keyboards and the rest of the band was almost too much to get any mix that made sense. But we managed to pull it off in the end.“

„The album hold some of my personal favorites from our entire catalog in Dragon Iconography, The Divine Land and Reptilian Majesty. On the 13 minute closing track, my goal was to take the extreme metal approach to creating epics like Alexander The Great and Rime Of The Ancient Mariner from Iron Maiden. So I felt really proud when Torgrim Oyre wrote a review in one of the biggest newspapers in Norway that Reptilian Majesty was the extreme metal equivalent to heavy metal anthems like Rime Of The Ancient Mariner even without me mentioning it to him! He got it spot on!“

Reptilian – Tracklist:

1. Dragon Iconography

2. The Awakening

3. Judgement

4. The Dragontower

5. Leaving the Mortal Flesh

6. Dark as Moonless Night

7. The Divine Land

Season Of Mist wird Reptilian am 21. März 2025 neu auflegen.

Vorbestellung & Stream: https://orcd.co/kokreptillian

Verfügbare Formate:

– Digitaler Download

– CD Jewel Case

– 12“ Doppel-Vinyl Gatefold (Transparentes Limettengrün mit weiß-schwarzer Marmorierung)

Keep Of Kalessin sind in der gleichen Szene wie Behemoth und Satyricon groß geworden, aber bei Reptilian haben sie ihre traditionellen Black Metal-Einflüsse zugunsten epischerer Extreme abgelegt. Während der Titel auf die mythischen Ursprünge der Band zurückgeht, schält sich der Opener Dragon Iconography mit feuerspeienden Blasts und schneidenden Riffs aus dem Nebel, die jeden modernen Krieger in den Schatten stellen könnten.

Selbst unter ihren vielen epischen Geschichten ragt Reptilian noch über die Bestien des extremen Metals hinaus.

