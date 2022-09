Temple Of Evil: gehen auf Tour mit Keep Of Kalessin und Dødheimsgard

Temple Of Evil sind Teil der Norwegian Invasion in diesem Herbst. Die Zyprioten, die Anfang des Jahres ihr Debütalbum Apolytrosis via Folter Records veröffentlich haben, werden im Vorprogramm von den Black Metal-Schwergewichten Keep Of Kalessin und Dødheimsgard zu sehen sein.

Angeführt von Keep Of Kalessin und Dødheimsgard tourt die Norwegian Invasion dieses Jahr durch Europa. Im Billing mit dabei sind Cadaver, Bornholm, Confess und eben Temple Of Evil.



27.10.2022 – Bucharest, Quantic

28.10.2022 – Cluj-Napoca, Form Space

29.10.2022 – Budapest, A38

30.10.2022 – Bratislava, Randall

31.10.2022 – Olomouc, S-Klub

01.11.2022 – Graz, Explosiv

02.11.2022 – Berlin – ORWO Haus

03.11.2022 – Hamburg, Indra Club

04.112022. – TBA

05.11.2022 – Louvain-la-Neuve, Mass Deathruction Fest

06.11.2022 – Manchester, Breadshed

07.11.2022 – Birmingham, Academy 2

08.11.2022 – London, Islington Academy

09.11.2022 – Zaandam, De Flux

10.11.2022 – Kassel, Goldgrube

11.11.2022 – TBA

13.11.2022 – Aarburg, Musigburg