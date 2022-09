Teufelnacht: das neue Album „Ausnahmeverbrechen“ erscheint am 14.10.2022

Teufelnacht bringen mit Ausnahmeverbrechen die Kontroverse zurück in den Black Metal. Im Musikvideo zum Song „Black Metal ist tot“ rechnen sie mit der romantisch-verklärten 90er Verherrlichung der Szene ab und stoßen dabei den Diehards gekonnt vor den Kopf. Der dadurch getriggerte Zuspruch sowie Hass bringt endlich frischen Wind in den deutschen Black Metal und lässt den Schubladenschwarzmetaller verwirrt am Wegesrand zurück. Das Album erscheint am 14.10.2022 als CD (lim. 300) über das Kölner Label Crawling Chaos (vertrieben durch Tunecore).

Diskografie:

–Demo 2019 (MC, Eigenvertrieb)

–Ausnahmeverbrechen (Album, 2021, Vinyl: Eigenvertrieb, MC: AbArt Corruption, CD 2022: Crawling Chaos)