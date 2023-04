Keep Of Kalessin – Kartharsis

Das norwegische Trio Keep Of Kalessin ist zurück mit seinem neuesten Output Kartharsis, das am 24. März 2023 auf den Markt gebracht wurde. Die Band wurde 1994 gegründet und hat sich seitdem zu einem der einflussreichsten Vertreter des Black Metal, Progressive Metal und Extreme Metal entwickelt. Das Album, das über das Label Morningstar Music / Back On Black veröffentlicht wurde, hat eine Spielzeit von 48:32 Minuten und ist ein spannendes Werk von Klangexperimenten und atmosphärischem Soundgewitter. Mit ihrem bemerkenswerten Mix aus düsteren Gitarrenriffs und komplexen Rhythmen schaffen Keep Of Kalessin eine kraftvolle Landschaft, die das Publikum in ihren Bann zieht. Für meinen Geschmack fliegen die Skandinavier bei vielen viel zu tief unterm Radar, schließlich ist nicht nur der aktuelle Longplayer sehr hörenswert.

Gesang und Gitarre werden von Arnt Ove „Obsidian Claw“ Gronbech übernommen, der eine faszinierende Kombination aus harten Growls und melodischen Passagen bietet. Zusammen mit den anderen beiden Musikern schafft er eine einzigartige Klanglandschaft, die Fans des Genres begeistern wird. Als Höhepunkte habe ich persönlich War Of The Wyrm und Hellride ausgemacht, aber auch der zehn Minuten starke Track The Obsidian Expanse hat seinen Charme. Ruhigere Nummern wie Journey’s End sorgen für die berühmte Tiefe. Kartharsis ist ein Silberling, der für alle Extreme Metal Fans ansprechend verpackt wurde. Er ist ein Beweis für das Talent und die Kreativität von Keep Of Kalessin, die hoffentlich immer mehr gespitzte Ohren treffen. Die Grenzen der Genres werden permanent gesprengt. Walzende Momente werden von harmonisch versetzten Melodien abgelöst und andersherum. Mit ihrer Musik schaffen sie eine Atmosphäre, die tief in die schwarze Seele eindringt und das Publikum in eine epische Schlacht führt.

