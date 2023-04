Rest In Beef – Living Fields

Artist: Rest In Beef

Herkunft: Ganspe/Bremen

Album: Living Fields

Spiellänge: 36:38 Minuten

Genre: Experimetal, Death Metal, Metal Core

Release: 18.02.2023

Label: Eigenproduktion

Link: https://linktr.ee/RestInBeef

Bandmitglieder:

Gesang – Muscle Dave

Gitarre – Rob

Gitarre – Shred Stup

Schlagzeug – Ryan McBeef

Bass – Hendrik Schelenz

Tracklist:

1. The Beginning Of The 21st Century

2. Living Fields

3. Simple Mistake

4. Dragons

5. Wait

6. Intro Aqua

7. Aqua

8. Inner Strife

9. ELAI

10. Wars

Am 26.01.2022 war ich zu Gast in der Soundloge bei Jörg Uken und durfte das Album Living Fields von Rest In Beef schon mal vorab anhören. Was ich da zu hören bekam, fand ich großartig. Nach dem ersten Durchgang des Early Listing des Rough-Mix habe ich festgestellt, dass das kommende Album sehr kurzweilig wird, auch durch die unterschiedlichen Genres, die in den Songs verarbeitet wurden.

Seit dem letzten Longplayer Got Beef? sind jetzt fast zehn Jahre verstrichen und damals hat man schon gehört, dass es keine stumpfe Death Metal Band ist. Jetzt habe ich das aktuelle Album Living Fields, welches es als CD oder auf den meisten Streamingdiensten gibt, mehrfach gehört. Was soll ich sagen, gradlinig geht anders. Eine gelungene Mischung aus Death Metal und auch Metalcore. Mal geschrien, gegrowled oder mit cleanem Gesang, so eingesetzt, dass es nicht nervt oder dass ich es übertrieben finde. Jetzt könnten einige sagen „das ist weder Fisch noch Fleisch“ oder die „haben sich noch nicht gefunden“?! Ganz im Gegenteil, die wissen, was sie wollen! Sie wissen das entsprechende Genre so einzusetzen, dass ein abwechslungsreicher, nicht überladener Song herauskommt und das entsprechende Gefühl mit dem entsprechenden Style zu unterstreichen. Die Single-Veröffentlichung Living Fields, die auch der Titeltrack ist, spiegelt sehr gut die oben genannte Bandbreite wider.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen