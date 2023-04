Agression: unterschreiben bei Massacre Records

Die kanadische Thrash Metal Band Agression hat einen weltweiten Plattenvertrag beim Hamburger Label Massacre Records unterzeichnet!

Agression gründeten sich 1983 in Montreal, Québec. Nach einigen kultigen Demos und ersten Plattenveröffentlichungen, zahlreichen Konzerten mit legendären Acts wie Anvil, Celtic Frost, Voivod, Nuclear Assault, Agnostic Front, Sword, D.R.I., Possessed, Dark Angel, Crumbsuckers, Sacrifice und vielen anderen, waren Aggression auf dem besten Weg, einer der Urväter der Thrash Metal-Bewegung der 80er-Jahre zu werden. Wenn die Konzerte der Band mehr als beeindruckend waren, so waren die Partys legendär.

Aufgrund von Drogenmissbrauch, rechtlichen Angelegenheiten und „rücksichtslosem“ Verhalten wurde die Band 1989 jedoch als aufgelöst deklariert. Nach einer flüchtigen Reunion im Jahr 2005 wurden Aggression 2014 in Vancouver, British Columbia, endgültig wiederbelebt. In den letzten neun Jahren hat die Band einige großartige Musiker kommen und gehen lassen, aber das aktuelle Line-Up bestehend aus Denis „Sasquatch“ Barthe (Gesang, Gitarre), Dave „Watts“ Watson (Gitarre), Kyle „Viking“ Hagen (Gesang, Bass) und Ryan „Quatchi“ Idris (Schlagzeug) scheint das bisher stärkste. Die „neuen“ Aggression haben derweil über 250 Shows in Nordamerika und Europa mit Größen wie Brujeria, Venomous Concept, Cattle Decapitation, Zimmers Hole, Venom Inc, Toxic Holocaust, Midnight, Carcass, Havok, Warbringer und unzähligen anderen gespielt.

„Aggression fühlt sich geehrt, sich der Massacre Records-Familie anzuschließen, zusammen mit unseren Blutsbrüdern Sword, unseren langjährigen Freunden Oz und vielen anderen großartigen Acts“, sagt die Band über ihren Plattenvertrag bei Massacre Records. „Es war ein ziemlich weiter Weg, um hierher zu kommen, aber jemand hat einmal gesagt, dass es ein langer Weg nach oben ist, wenn man „rock and roll“ will. Und hier sind wir…“

Aggression sind:

Denis “Sasquatch” Barthe – Gesang/Gitarre

Dave “Watts” Watson – Gitarre

Kyle “Viking” Hagen – Gesang/Bass

Ryan “Quatchi” Idris – Drums

Agression online:

www.aggressionofficial.com

www.facebook.com/aggression85